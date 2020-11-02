Şişli Eski Belediye Başkan Yardımcısı taksici dövdü! Yol verme kavgasında 10 ay 25 gün hapis

Şişli Belediyesi'nde Hayri İnönü döneminde belediyenin 2 numarası olarak bilinen ve belediye başkan yardımcılığı görevi yürüten Uğur Gazi Yorgun, 25 Kasım 2019 günü Sarıyer Belediyesi'nde Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak atandı. Yorgun, geçtiğimiz günlerde Şişli'de aracıyla seyir halindeyken, bir taksiciyle yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. İddiaya göre taksi şoförü Soner Y., sağa geçmek istediği sırada Yorgun taksiye yol vermedi ve sol camını açarak şoföre, 'Ekmeğine bak' şeklinde söz söyleyerek camı kapattı.

ARACI YUMRUKLAYARAK, ŞOFÖRÜ DARP ETTİ

İkili arasında yaşanan tartışma nedeniyle aracından inen Yorgun, yine iddiaya göre taksiyi yumruklayarak, şoförünün boğazını sıktı ve genç adamı darp etmeye başladı. Soner Y., aldığı darbeler sonrası yere düştü ve parmağı kırıldı. Taksinin sol dikiz aynası kırılıp, araçta yumruklar nedeniyle hasar medyana geldi. Seyir halindeki başka şoförlerin araya girmesiyle taraflar sakinleşti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi ardından taraflar karakola götürüldü.

KENDİMİ KORUDUM SAVUNMASI

Şoförün parmağının kırıldığı tespit edilince hastanede tedavi altına alındı. Yürütülen soruşturmada ifadesi alınan Yorgun, yaşanan arbedeyi doğrulayarak, 'Bana doğru yürüdü. Hamle yapmak istediği sırada şoförü ittim. Kendimi korudum. 155 polis imdat hattını arayarak polislerin gelmesini istedim' dedi.

10 AY 25 GÜN HAPİS

Taksici hasarını gideren Yorgun'dan şikayetçi olmadı. Savcılık yürütülen soruşturmada, Yorgun'un taksi şoförü Soner Y.'nin boğazını sıkarak darp ettiği gerekçesiyle, 'Yaralama' suçlarından dava açtı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Yorgun ve şoför hakim karşısına çıktı. Taksi şoförü şikayetçi olmasa da mahkeme yaralama suçunun şikayete bağlı olmadığı gerekçesiyle Yorgun'a 10 ay 25 gün hapis cezası verdi. Ceza, 5 yıl boyunca denetim altında tutulacak.