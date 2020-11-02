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Son dakika: depreminde çöken 'nde yıkım çalışması başlatıldı

'de son dakika! İzmir depreminin ardından çöken bazı bloklarının da vinç yardımıyla ayakta tutulduğu 'nde yıkım çalışmaları başlatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 12:30 Son Güncelleme: 2.11.2020 12:38 ABONE OL
Son dakika: İzmir depreminde çöken Barış Sitesi'nde yıkım çalışması başlatıldı

İzmir'de depremden etkilenen 4 bloklu Barış Sitesi'nin bir bloğunda kontrollü yıkım çalışması yapılıyor. İzmir'de Seferihisar merkezli depremin ardından 3 katı çöken Barış Sitesi'nin 7 katlı C Blok'unda arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrasında binayı tamamen yıkılmaması için destekleyen vinç ve kepçeler çekildi. Çevrede güvenlik tedbiri alınırken ekipler, kontrollü yıkım çalışmalarına başladı.

Yıkım çalışmaları sırasında itfaiye ekipleri de bloğa hortumlarla su tutuyor. Çalışmaları, aralarında site sakinlerinin de olduğu depremzedeler hüzünle izliyor.

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Son dakika: İzmir depreminde çöken Barış Sitesi'nde yıkım çalışması başlatıldı
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