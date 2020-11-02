Türkiye’nin yükselişini hiç kimse engelleyemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kabul ettiği milli mücadele kahramanlarının yakınları SABAH'a konuştu.Atatürk'ün dayısının torunu olan Feyzullah Aldırma, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy ve Halide Edip Adıvar'ın torunu Ömer Sayar, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kararlı adımlarla ilerlediğini belirterek, "Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız. Yolumuza tam bağımsız devam ediyoruz. Önümüze çıkan engeller karşısında Cumhurbaşkanımız duruşundan taviz vermiyor" ifadelerini kullandı. İşte söyledikleri:Bize cumhuriyeti hediye eden Atatürk'ümüz ve milletimize şükürler olsun. Böyle bir cumhuriyette yaşamak büyük bir şans. Cumhurbaşkanımızın bizlere olan ilgisi çok mutlu etti. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız. Türkiye'yi yıkmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri bizi yıkmak isteyenlerle mücadele ediyoruz. Çalışırsak, mücadele edersek dünyayı dize getiririz.Cumhurbaşkanımızve Emine Hanım bizleri kabul ettiler.Çok samimi bir sohbet gerçekleştirdik.Pandemiden sonra milli mücadelekahramanlarının torunları olarakKülliye'de tekrar toplanacağız. 29 Ekimbizim en kıymetli günümüz. O güzelinsanların torunları olarak bu günlerikutlamak ayrı bir onur. Cumhuriyetibiz büyük zorluklarla kurduk.Onu sonsuza kadaryaşatacağız. Yolumuzatam bağımsız devam ediyoruz.Cumhuriyetimizinyüzüncü yılına aynı coşkuylahazırlanıyoruz. Ayyıldızımız göklerden hiçinmeyecek.Milli mücadele kahramanlarınıntorunları olarak Külliye'detoplanmak bizi çok mutlu etti.Cumhurbaşkanımız büyükanneminSultanahmet Mitingi'ndeki konuşmasındakisözlerle bizlere seslendi.Türk milletine ilham veren osözleri duymak beni çok mutlu etti.Cumhuriyet hepimizindir. Onu herzaman koruyacağız ve yaşatacağız.2023 hedeflerimize doğruhızlı adımlarla ilerliyoruz.Önümüze çıkan engellerkarşısında Cumhurbaşkanımızduruşundan tavizvermiyor. Şimdi dünyanınkarşısında güçlübir Türkiye var.Türkiye'ninyükselişini hiçkimse engelleyemez.