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’nin yükselişini hiç kimse engelleyemez

kahramanlarının yakınları, ’nin engeller karşısında taviz vermeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2023 hedeflerine hızla ilerlediğini belirterek, “Artık güçlü bir Türkiye var. Yükselişimizi kimse engelleyemez” dedi

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Giriş Tarihi: 2.11.2020 ABONE OL
Türkiye’nin yükselişini hiç kimse engelleyemez
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kabul ettiği milli mücadele kahramanlarının yakınları SABAH'a konuştu.



Atatürk'ün dayısının torunu olan Feyzullah Aldırma, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy ve Halide Edip Adıvar'ın torunu Ömer Sayar, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kararlı adımlarla ilerlediğini belirterek, "Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız. Yolumuza tam bağımsız devam ediyoruz. Önümüze çıkan engeller karşısında Cumhurbaşkanımız duruşundan taviz vermiyor" ifadelerini kullandı. İşte söyledikleri:



DÜNYAYI DİZE GETİRİRİZ
Atatürk'ün dayısının torunu Feyzullah Aldırma: Bize cumhuriyeti hediye eden Atatürk'ümüz ve milletimize şükürler olsun. Böyle bir cumhuriyette yaşamak büyük bir şans. Cumhurbaşkanımızın bizlere olan ilgisi çok mutlu etti. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız. Türkiye'yi yıkmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri bizi yıkmak isteyenlerle mücadele ediyoruz. Çalışırsak, mücadele edersek dünyayı dize getiririz.



AY YILDIZIMIZ GÖKLERDEN HİÇ İNMEYECEK
Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy: Cumhurbaşkanımız ve Emine Hanım bizleri kabul ettiler. Çok samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Pandemiden sonra milli mücadele kahramanlarının torunları olarak Külliye'de tekrar toplanacağız. 29 Ekim bizim en kıymetli günümüz. O güzel insanların torunları olarak bu günleri kutlamak ayrı bir onur. Cumhuriyeti biz büyük zorluklarla kurduk. Onu sonsuza kadar yaşatacağız. Yolumuza tam bağımsız devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına aynı coşkuyla hazırlanıyoruz. Ay yıldızımız göklerden hiç inmeyecek.


CUMHURBAŞKANIMIZ BÜYÜKANNEMİN SÖZLERİYLE HİTAP ETTİ
Halide Edip'in torunu Ömer Sayar: Milli mücadele kahramanlarının torunları olarak Külliye'de toplanmak bizi çok mutlu etti. Cumhurbaşkanımız büyükannemin Sultanahmet Mitingi'ndeki konuşmasındaki sözlerle bizlere seslendi. Türk milletine ilham veren o sözleri duymak beni çok mutlu etti. Cumhuriyet hepimizindir. Onu her zaman koruyacağız ve yaşatacağız. 2023 hedeflerimize doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Önümüze çıkan engeller karşısında Cumhurbaşkanımız duruşundan taviz vermiyor. Şimdi dünyanın karşısında güçlü bir Türkiye var. Türkiye'nin yükselişini hiç kimse engelleyemez.

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Türkiye’nin yükselişini hiç kimse engelleyemez
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