Türkiye’nin yükselişini hiç kimse engelleyemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kabul ettiği milli mücadele kahramanlarının yakınları SABAH'a konuştu.
Atatürk'ün dayısının torunu olan Feyzullah Aldırma, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy ve Halide Edip Adıvar'ın torunu Ömer Sayar, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kararlı adımlarla ilerlediğini belirterek, "Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız. Yolumuza tam bağımsız devam ediyoruz. Önümüze çıkan engeller karşısında Cumhurbaşkanımız duruşundan taviz vermiyor" ifadelerini kullandı. İşte söyledikleri:
DÜNYAYI DİZE GETİRİRİZ
Atatürk'ün dayısının torunu Feyzullah Aldırma:
Bize cumhuriyeti hediye eden Atatürk'ümüz ve milletimize şükürler olsun. Böyle bir cumhuriyette yaşamak büyük bir şans. Cumhurbaşkanımızın bizlere olan ilgisi çok mutlu etti. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız. Türkiye'yi yıkmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri bizi yıkmak isteyenlerle mücadele ediyoruz. Çalışırsak, mücadele edersek dünyayı dize getiririz.
AY YILDIZIMIZ GÖKLERDEN HİÇ İNMEYECEK
Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy:
Cumhurbaşkanımız
ve Emine Hanım bizleri kabul ettiler.
Çok samimi bir sohbet gerçekleştirdik.
Pandemiden sonra milli mücadele
kahramanlarının torunları olarak
Külliye'de tekrar toplanacağız. 29 Ekim
bizim en kıymetli günümüz. O güzel
insanların torunları olarak bu günleri
kutlamak ayrı bir onur. Cumhuriyeti
biz büyük zorluklarla kurduk.
Onu sonsuza kadar
yaşatacağız. Yolumuza
tam bağımsız devam ediyoruz.
Cumhuriyetimizin
yüzüncü yılına aynı coşkuyla
hazırlanıyoruz. Ay
yıldızımız göklerden hiç
inmeyecek.
CUMHURBAŞKANIMIZ BÜYÜKANNEMİN SÖZLERİYLE HİTAP ETTİ
Halide Edip'in torunu Ömer Sayar:
Milli mücadele kahramanlarının
torunları olarak Külliye'de
toplanmak bizi çok mutlu etti.
Cumhurbaşkanımız büyükannemin
Sultanahmet Mitingi'ndeki konuşmasındaki
sözlerle bizlere seslendi.
Türk milletine ilham veren o
sözleri duymak beni çok mutlu etti.
Cumhuriyet hepimizindir. Onu her
zaman koruyacağız ve yaşatacağız.
2023 hedeflerimize doğru
hızlı adımlarla ilerliyoruz.
Önümüze çıkan engeller
karşısında Cumhurbaşkanımız
duruşundan taviz
vermiyor. Şimdi dünyanın
karşısında güçlü
bir Türkiye var.
Türkiye'nin
yükselişini hiç
kimse engelleyemez.