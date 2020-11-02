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'da 'lı teröristlere ait patlayıcılar ele geçirildi

'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 12 konserve kutusu içine tuzaklanmış , roketatar ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 17:54 ABONE OL
Van'da PKK'lı teröristlere ait patlayıcılar ele geçirildi

Bu kapsamda, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Gürpınar ve Başkale ilçeleri kırsalında operasyon gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda RPG-7 roketatar, el bombası, tabanca, 8 RPG-7 roketatar mühimmatı, roketatar sevk fişeği, 1 kilogram A4 plastik patlayıcı madde, 12 konserve kutusu içine tuzaklanmış patlayıcı madde, 3 büyük tüp, 5 piknik tüpü, 10 kilogram el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal toz madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle kararlılıkla devam edecektir."

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Van'da PKK'lı teröristlere ait patlayıcılar ele geçirildi
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