Bizi canlı canlı tabuta soktular

SABAH'ın dünkü sayısında Konak belediye binası hakkında yıkım kararı olmasına binanın boşaltılmadığı, İzmir Büyükşehir Belediye binası hakkında ise tahliye kararına rağmen hiçbir adım atılmadığına yer verilmişti. İzmir Büyükşehir Belediye binasında oluşan hasar ise dün gün yüzüne çıktı. 2006'da Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfı tarafından yapılan kolon ve kirişlerinden karot, çekiç örnekleri sonucu binanın "çürük" olduğu ortaya çıkan belediye binasının kolonlarında hasarlar oluştuğu, mermer bloklarının kırıldığı, duvarlarında ise çatlaklar oluştuğu görüldü. Biri hakkında çürük, diğeri hakkında tahliye kararı verilen iki binada çalışanlar ise "Facia bizi teğet geçti, Bizi canlı canlı tabuta sokmuşlar" diyerek, raporlara rağmen çalışanları binalara sokan CHP'li belediye başkanlarına tepki gösterdi.