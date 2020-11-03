İBB’de koordinatörlük adı altında kadrolaşma

İBB Başkan danışmanları Ertan Yıldız ve Yiğit Oğuz Duman imzasıyla yayımlanan duyuruyla Grup Koordinatörlükleri kurulmasına karar verildi. Yapılan görevlendirmede ise şu isimler yer aldı: A. Banu Saraçlar: İSPER A.Ş. Genel Müdürü/ Hizmet Grup Koordinatörü, Özgür Soy: METRO İstanbul A.Ş. Genel Müdürü/Ulaşım Grup Koordinatörü, Okan Gedik: İstanbul Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürü/Perakende Grup Koordinatörü, Ali Kurt: KİPTAŞ Genel Müdürü/ Şehircilik Grup Koordinatörü, Z. Gökmen Togay: İSTON A.Ş. Genel Müdürü/Ticari Grup Koordinatörü, M. Bülent Özmen: İGDAŞ Genel Müdürü/ Enerji Grup Koordinatörü. SABAH'a değerlendirme yapan bir yetkili, belediyenin özel şirket mantığı ile yönetildiğini belirterek, "Bu görevlendirmelerle, başkan danışmanlarının oluru ile yapılan usulsüz uygulamaların ortaya çıkmaması için bir nevi emir erleri payelendiriliyor. Koordinatörlük adı altında ihtiyaç fazlası kişi alımlarının önü de açılmış olacak" dedi.