Maganda kurşunu ile hayatını kaybetti! Saldırganların müebbeti isteniyor...

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, motosikletli ve silahlı 2 kişi, ilçede 4 ayrı noktada silahlı saldırı düzenledi. Olay, 17 Ağustos günü meydana geldi. Plakasız bir motosikletle seyir halinde bulunan Osman C. (22) ve Murat A. (24), isimli kişiler nedeni bilinmeyen bir şekilde etrafa rastgele ateş açtı. O sırada mahallede bulunan birden fazla vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri görgü tanıklarının ifadeleri ardından gözaltına alınan saldırganlar ifadeleri ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

30 EL ATEŞ ETMİŞLER

Bu sırada hastanede tedavi altına alınan 63 yaşındaki Selma Gürleyen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırıların gerçekleştiği noktalar ve saldırganların yakalandığı sokakta incelemelerde bulundu. Saldırganların, silahından 30 el ateş edildiği tespit edilirken, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu'na muhalefet başta olmak üzere, çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı ve aranması bulunduğu ortaya çıkarken söz konusu silaha da el konuldu.

MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 şüpheli hakkında kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede 2 arkadaşın söz konusu olay yerinden geçerken nedensiz yere ateş etmeye başladıkları, toplamda 1'i ölü 7 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmalarına neden oldukları anlatıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.