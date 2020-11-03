Son dakika: Uzman isimden korkutan deprem açıklaması: Yarılma hızlandı! 4'üncü deprem kuşağından 3'üncü risk bölgesine geçti

'İZMİR DEPREMİ, KARADENİZ İÇİN UYARIDIR'

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 'böyle bir tehlike yok, en güvenli burası' şeklindeki algının doğru olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Bektaş, "Bu bağlamda zeminlerin, özellikle gevşek zeminlerin, sahil çökelleri dolgu alanları üzerinde biliyoruz ki deprem enerjisi daha çok artıyor. Deprem dalgaları büyüyor. Bu nedenle zemin etütlerinin güvenirliği çok daha ön plana çıkıyor. Zemin etütleri çok doğru yapılırsa hiçbir sorun olmaz. Demek oluyor ki Trabzon bölgesinde en az İzmir'de yaşanan olaylar tekrar burada da yaşanabilir. Vatandaşlarımız yani Trabzon veya Rize, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 'böyle bir tehlike yok, en güvenli burası' demek doğru değil. Çünkü kuzeyimizde AFAD'ın yine verilerine göre Karadeniz fayı, güneyimizde Kuzey Anadolu fayı var. Bu 2 fayın oluşturacağı tehdit, tehlike 0.2-0.3 yani İzmir'de yaşanan deprem tehlikesinin daha üstünde. Peki, Trabzon ve Rize'nin zemini nasıl? Rize dolgu alanı üzerinde kurulmuş bir yer. O bölgede deprem büyütmesi haliyle olacak. Bu 0.2 ve 0.3'lük veriler sadece ortalama değerlerdir. Trabzon yöresinde ikinci bir tehlike var; hem dolgu alanları var hem yumuşak zeminimiz, hem de heyelanlı bölgelerimiz var. Yani İzmir'de olmayan bir tehlike de heyelan. Bir tehlike daha ortaya çıkıyor depremin dolaylı etkisi olan heyelan. İzmir depremi; Doğu Karadeniz Bölgesi için bir uyarıdır, önemli bir uyarıdır" diye konuştu.

