Son dakika: Uzman isimden korkutan deprem açıklaması: Yarılma hızlandı! 4'üncü deprem kuşağından 3'üncü risk bölgesine geçti

'TÜRKİYE'NİN HER TARAFI DEPREM KUŞAĞIDIR'

Türkiye'nin her tarafının deprem kuşağında olduğuna dikkati çeken Bektaş, özellikle büyükşehir belediyelerine önemli görevler düştüğünü ve bünyelerinde jeoloji dairesi kurmaları yönünde tavsiyede bulundu. Bektaş, "Türkiye'nin her tarafı deprem kuşağıdır. Çünkü Türkiye'miz kuzeyde Avrasya, Güneyde Gondwana kıtası arasında mengenede sıkışmıştır. Sonuç olarak; biz doğadan yine en güzel bilgiyi aldık, Doğu Karadeniz'in depremselliği açısından. Teorik bilgiler laboratuvar bilgilerinden çok yine biz depremi depremden öğrendik Doğu Karadeniz'in geleceği açısından. Bu bağlamda Rize'de kentsel dönüşüme gidiliyor. Buradaki yapılar asla depreme dayanıklı değildir. Ama Trabzon'un yapı stoku da, öncelikli olarak gözden geçirilmelidir. Özellikle 1999'dan önce yapılan binaların güvenirliği, bütünü ile gözden geçirilmelidir. Belediyelerimiz deprem konusunda da daha duyarlı olmalıdır. Hatta kendi iç bünyelerinde jeoloji dairesi kurup, jeologlar, jeofizikçiler istihdam etmelidirler" ifadelerinde bulundu.