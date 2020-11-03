SON DAKİKA: Uzman isimden korkutan İstanbul depremi yorumu: Nüfusun en az yüzde 20'sini...

'MARMARA'DA DENİZ HEYELANLARI VAR'

Marmara Denizi'nde beklenen depremin tsunami oluşturma olasılığının çok düşük olduğunu, ancak bölgede daha büyük tehdit olarak heyelan riskinin olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bekler, bunun sebebini şu şekilde açıkladı:

"Marmara bölgesindeki fayların üretebileceği deprem, yanal fayların oluşturacağı bir depremdir. Yani blokların birbirine göre düşmesi zayıf olabilecek bir deprem. Tsunami etkisi son derece zayıftır. Ama Marmara'da zaten tsunamiye gerek bile yok. Çünkü Marmara'ya kıyısı olan tüm il ve ilçelerin sahil şeritlerini oluşturan zemin çok kötü. Avcılar'ın, Silivri'nin, Tekirdağ'ın açıklarında deniz heyelanları var. Bunlar statik dengede duruyor. O dengeyi bir deprem çok kolay bir şekilde bozabilir. 1999 depremi zaten onu yaptı. Marmara depremi o ya da bu şekilde oluşacak. 1912'den bu yana Mürefte'de deprem yok. Burası çok sıkıntılı, bizim sismik boşluk olarak tabir ettiğimiz bir yer. Marmara'ya da en fazla 150 kilometre. İstanbul'u, yani o 20 milyonluk nüfusun neredeyse yüzde 10'unu, yüzde 20'sini olumsuz etkileyecek bir deprem üretebilecek yerler var. Daha önce 7.4, 7.8'lik deprem üretmiş. Marmara Denizi içerisinde 7'nin üzerinde her deprem ciddi hasarlar oluşturabilme özelliğine sahiptir. Denizin çok dibinde olan yerler blok hareketiyle gömülmeyle beraber aşağıya doğru göçmeye başlayacaktır. Zaten oralarda bir de heyelan var. Bugün Küçükçekmece'ye, Avcılar'a gittiğiniz zaman yavaş yavaş Marmara Denizi'ne doğru, Çekmece Gölü'ne doğru kayma söz konusudur. Buralarda kamu binaları da var. İstanbul Üniversitesi'nin eski yerleşkesi hala kullanılıyor mu bilmiyorum, buradadır."