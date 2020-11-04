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Haberler Gündem Haberleri 2020 ABD seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Amerika başkanlık seçimlerinde son durum ne, ABD seçim sonuçlarını Trump mı, Biden mı kazandı? | CANLI YAYIN

2020 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Amerika başkanlık ne, ABD seçim sonuçlarını Trump mı, Biden mı kazandı? | CANLI YAYIN

Tüm dünyada heyecanla beklenen 2020 sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de seçimlerde yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ve 'ın karşı karşıya geldiği seçimlerde kıyasıya bir rekabet gözlemlenirken saatiyle geçtiğimiz gece oy kullanma işlemleri ülkede sona ermişti. Seçimlerde yaşanan tüm gelişmeler canlı yayın ile aHaber ekranlarında yayınlanıyor. Peki, ABD seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık ne? İşte ABD seçim sonuçları canlı yayın ve yaşanan tüm son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 4.11.2020 18:43 Son Güncelleme: 4.11.2020 18:43 ABONE OL
CANLI YAYIN | ABD seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Amerika başkanlık seçimlerinde son durum ne, ABD seçim sonuçlarını Trump mı, Biden mı kazandı?

Son dakika haberler… sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Amerikalılar geçtiğimiz gün yeni başkanlarını seçebilmek amacıyla sandık başına giderek oy kullandı. Gelen son durum değerlendirmelerinde fazla delege sayısı ve toplam oyda önde görünse de , Florida ve Teksas gibi kritik eyaletleri kazanan isim oldu. Bu kapsamda ABD seçim sonuçları canlı yayın ile de yakından takip ediliyor. Peki, ABD seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık ne? İşte son dakika gelişmeleri…

ABD SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN | AMERİKA BAŞKANI KİM OLDU, ABD SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Joe Biden ve Donald Trump'ın karşı karşıya geldiği Amerika başkanlık seçimlerinde iki tarafın da kıyasıya yarışı sürerken tüm dünyanın gözü o seçimlerin sonucuna çevrildi. ABD'de 7 kritik eyalette oy sayımı devam etse de Slovenya başbakanı seçimin galibinin Donald Trump olduğunu iddia etti. İşte Amerika başkanlık seçimlerinde son durum ve canlı yayın detayları…

CANLI YAYIN | ABD seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Amerika başkanlık seçimlerinde son durum ne, ABD seçim sonuçlarını Trump mı, Biden mı kazandı?

ABD SEÇİM SONUÇLARINDA SON DURUM!

Amerikalı seçmenler ülkeyi önümüzdeki dört yıl boyunca yönetecek başkanın yanı sıra, 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 üyeli Senato'nun 35 üyesi için de oy kullandı. Oy sayımı devam ederken, tarihi seçimin sonucunun yakında netleşmeyeceği tahmin ediliyor.

AHaber CANLI YAYIN

Amerikalılar, yeni başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Açıklanan ilk sonuçlara göre fazla delege sayısı ve toplam oyda önde görünüyor ancak , Florida ve Teksas gibi kritik eyaletleri kazandı. Her iki lider sonuçlarıyla ilgili ilk konuşmasını yaptı. Biden taraftarlarına sabırlı olmalarını, seçimi kazanacaklarını söylerken, Donald Trump Kuzey Carolina'da oy sayımının bir anda durduğunu belirterek seçimlere hile karıştırıldığını iddia etti ve Yüksek Mahkemeye gideceklerini belirtti. 'de şu ana kadar resmi olmayan sonuçlara göre 50 eyaletin 41'inde seçimin galibi belli oldu. Açıklanan ilk sonuçlara göre Joe Biden fazla delege sayısı ve toplam oyda önde görünüyor ancak Donald Trump, Florida ve Teksas gibi kritik eyaletleri kazandı.Cumhuriyetçiler Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Kuzey Carolina, Georgia ve Alaska'da seçimi önde götürüyor. Demokratlar ise Mane, Arizona ve Nevada'da eyaletlerinde ipi göğüslüyor.

BAHİSTE İBRE TRUMP'TAN BİDEN'A DÖNDÜ
Ülkede tüm hızıyla devam eden seçimlerde 'Kim Kazanır?' başlığıyla açılan bahislerde ibre sabah saatlerinde Donald Trump'a dönmüştü. Daha önce yüzde 57,4 Joe Biden-yüzde 42,1 Donald Trump olarak belirlenen bahislerde Trump'ın oranı yüzde 63,7'ye yükselirken; Biden'ın oranı ise yüzde 35,8'e gerilemişti.

BAŞKANLIK İÇİN NEDEN 270 DELEGE SAYISINA ULAŞMAK GEREKİYOR?

Amerikalı seçmen, sandığa gittiğinde doğrudan yeni başkanı ve yardımcısını değil bu ikiliyi seçecek olan seçiciler kurulu delegelerine oy veriyor. Dolayısıyla seçimin sonucunda bir başkan adayının aldığı oy sayısı değil kazandığı delege sayısı belirleyici oluyor. 'Electoral Collage' denilen seçiciler kurulu Senato ve Temsilciler Meclisinin toplam üye sayısı olan 538 delegeden oluşuyor. Delegele sayısı 270'e ulaşan başkan adayı seçimin de galibi oluyor.

CANLI YAYIN | ABD seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Amerika başkanlık seçimlerinde son durum ne, ABD seçim sonuçlarını Trump mı, Biden mı kazandı?

HANGİ SENARYODA TAM EŞİTLİK MÜMKÜN?

Her iki adayın 269 delege elde ettikleri bir senaryo mümkün mü? Söz konusu senaryonun oluşması için Demokrat aday 'ın Wisconsin, Nevada, Arizona, Michigan eyaletlerini kazanması gerekiyor. da geri kalan Georgia, Kuzey Carolina, Pennsylvania ve Alaska'yı kazanmalı. Halen gelmeye devam eden sonuçlarına göre düşük bir ihtimal olsa da bu senaryonun gerçekleşmesi mümkün.

CANLI YAYIN | ABD seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Amerika başkanlık seçimlerinde son durum ne, ABD seçim sonuçlarını Trump mı, Biden mı kazandı?

PEKİ BÖYLESİ BİR EŞİTLİKTE ABD BAŞKANI NASIL SEÇİLECEK?

Her ne kadar çok küçük bir ihtimal olsa da Anayasası 269'luk eşit delege sayısı olabileceğini öngörmüş ve bu çıkmaza çözüm getirmiş. ABD'nin 12'nci Anayasa Değişikliği kurulunda yapılan oylamada kazanan çıkmazsa Kongre'ye son kararı verme hakkı tanıyor. Başkan Temsilciler Meclisi tarafından seçilirken, Senato da Başkan Yardımcısını seçiyor.

ALMAN İŞDÜNYASINDA BELİRSİZLİK ENDİŞESİ

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Dieter Kempf, yaptığı açıklamada, ABD'de seçim sonucunun uzun dönemli karışıklığa sebep olmamasını umduklarını belirterek, "Ülkede herkesin soğukkanlı kalmasını umuyoruz." dedi. Seçimden sonra olası uzun bir belirsizlik döneminin, şirketlerin güvenini zedeleyeceğini vurgulayan Kempf, "Seçimden sonra transatlantik ilişkilerde yeni bir başlangıç olmalı." ifadesini kullandı. Kempf, Almanya ile ABD arasındaki "ortaklığın" son 4 yıldır zorlu dönemden geçtiğini anlatarak "ABD, ulusal güvenlik argümanı altında gümrük vergilerini yükseltmeye veya bu konudaki tehdide son vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

CANLI YAYIN | ABD seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Amerika başkanlık seçimlerinde son durum ne, ABD seçim sonuçlarını Trump mı, Biden mı kazandı?

SLOVENYA BAŞBAKANI SEÇİMİN GALİBİNİ TRUMP İLAN ETTİ

Öte yandan, 'de 7 kritik eyalette oy sayım devam ederken, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ABD başkanlık seçimin sonucunu şimdiden ilan etti. Jansa, sosyal medyadan yayınladığı mesajında, "Amerikan halkının ve Mike Pence'i dört yıl daha seçtiği oldukça açık" diyerek, Trump'ı kutladı.

AB SEÇİME ODAKLANDI

Tarihi seçime ilişkin, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, günü paylaştığı mesajda "Öngörülemez bir gece olacak. ABD halkı gelecek 4 yılda hangi yolda gideceklerini belirleyecek. Transatlantik bağımızı yansıtmak ve AB'nin ABD ile paylaştığı değerleri yansıtmak için önemli bir an." ifadesini kullandı. AB'nin dış politikasının başındaki Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell paylaştığı mesajında "Amerikan halkı sözünü söyledi. Seçim sonucunu beklerken AB, ortak değerler ve tarih temelinde güçlü bir transatlantik ortaklığın inşasını sürdürmeye hazırdır" dedi.

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2020 ABD seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Amerika başkanlık seçimlerinde son durum ne, ABD seçim sonuçlarını Trump mı, Biden mı kazandı? | CANLI YAYIN
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