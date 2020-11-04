Eski bakanlardan Ahmet Samsunlu hayatını kaybetti

Eskibakanlardan Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'nun babası olan ve bir süredir İstanbul'daki bir hastanede organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Samsunlu'nun cenazesi, yarın Çorum Merkez Ulu Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Bu arada Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal'ın koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.