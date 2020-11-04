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Kan ve doku örneği alındı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 4.11.2020 ABONE OL
Kan ve doku örneği alındı
Hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlarından soruşturma yürütülen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'ten kan ve doku örneği alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine eski HDP'li Çelik hakkında fezleke düzenlemiş, Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Soruşturma kapsamında, kan ve doku örneği alınması istendi. Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülen Çelik'in kan ve doku örneklerinin alındığı ve örneklerin mağdur D.K.'dan alınan örneklerle karşılaştırılacağı öğrenildi.
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Kan ve doku örneği alındı
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