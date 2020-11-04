Son dakika: PKK'dan yol işçilerine füzeli saldırdı: 1 işçi şehit, 2 yaralı

Açıklamayı Hakkari Valliliği yaptı. PKK terör örgütü, Derecik İlçesi Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinelerini hedef aldı.

Füze ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda 1 işçi şehit oldu. 2 işçi de ağır yaralandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada: "Hakkari Derecik Bölgesinde yol yapım çalışması yapan işçilere saldıran eli kanlı terör örgütü PKK, 1 sivil işçi kardeşimizi şehit ederek, 2 işçimizi de yaraladı. Şehit düşen işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi



OPERASYON BAŞLATILDI

MSB ayrıca, yapılan saldırı sonrası operasyon başlatıldığını da belirtti.

"Saldırı haberi alınır alınmaz derhal operasyon başlatılmış, bölge havadan ve karadan ateş altına alınmıştır. Kahraman Mehmetçiklerimiz şehit kardeşimizin kanını yerde bırakmayacak, bu kalleş saldırının hesabı misliyle sorulacaktır. Milletimizin başı sağ olsun."