30 bin 780 dekar alan tarım arazisi suya kavuştu

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır ve Batman'da yapılan yatırımlarla bereketli toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Diyarbakır ve Batman'a bağlı ilçelerde son dönemlerde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesin de önemli rol oynuyor.

Bu kapsamda Batman Sağ Sahil Sulaması 2.Kısım Projesi kapsamında 30 bin 780 dekar alanda çalışmaların tamamlandığını ve 2020 yılı içerisinde sulamanın yapıldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Projenin tamamının bitirilmesiyle 110 Bin 800 dekar tarım alanının sulanacağını bölgenin tarımsal üretim ve ekonomisine büyük katkı sağlanacağını söyledi.

Proje Diyarbakır- Batman ve ilçe sınırları içerisinde bulunuyor. Batman Barajı rezervuarından alınan suyu 141 km ana kanal cazibesiyle ve 332 km borulu şebeke yapımı ile tarım arazilerine kavuşmaktadır.

Proje kapsamında ana kanal üzerindeki eksik imalatlar tamamlandı. 128 km borulu şebeke döşenmiş üzerindeki sanat yapıları yapılırken 30 bin 780 dekar alan sulamaya açıldı.