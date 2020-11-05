Son dakika haberi: Bakan Koca'dan İzmir depremiyle ilgili yaralanan vatandaşlarla ilgili açıklama! Ayda ve Elif'in sağlık durumu nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir depreminde yaralanan vatandaşlarımızın tedavi süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: BAKAN KOCA: AYDA VE ELİF BEBEKLERİMİZİN SAĞLIK DURUMU İYİ

"114 vatandaşımız enkaz altında hayatını kaybetti. Bu arada hastanelerimizde tedavi altında olan 36 vatandaşımız var. 999 vatandaşımız taburcu edildi. Yoğun bakımda 7 hastanın tedavisi devam ediyor. 5 hastanın durumu ciddiyetini koruyor. Ziyaret ettiğim ve tedavisi devam eden hastalarımız var. Hepimizin merak ettiği Ayda bebeğimizi ziyaret ettim. Kendileri yoğun bakımda rahatça konuşabilir olduk. Genel durumu iyi.

"Elif bebeğimiz ise serviste kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor. Genel durumu iyi. Ablaları Ezel ve Elzem ile sohbet ettik. Onların durumu da iyi sağlıkları yerinde. İdil kızımız covid pozitif olan kızımızı da ziyaret ettim. Onun da genel durumu iyi. Günay evladımız yoğun bakımdaydı. Kendisinin de durumu iyi. 2-3 gün yoğun bakımda kalacak."

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir depreminde yaralanan vatandaşlarla ilgili açıklama | Video

BAKAN KOCA'DAN AFAD, UMKE ve KIZILAY'A TEŞEKKÜR

"Bu dönemde özellikle AFAD, UMKE ve Kızılay'ımız yoğun bir çalışma yaptı. Hepsine şükranlarımı iletiyorum. UMKE çadır faaliyetlerine devam ediyor. Bütün kurtarıcı arkadaşlara hepsine buradan teşekkür ediyorum. Bundan sonra çadır kentleri ziyaret edeceğiz. Pandemi başta olmak üzere genel bir değerlendirmemiz olacak."

SON DAKİKA YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı) Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması, ilk defa başlamış oldu."

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