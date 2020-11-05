Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında İstanbul Fatih'te meydana geldi. Tek şeritli Kocasinan Caddesi'nin üzerinde karşı karşıya gelen iki araçtan biri olan ticari taksi sürücüsü, Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibinden üç sağlık çalışanının içinde bulunduğu araca doğru bıçak gösterdi ve iddialara göre tehdit ile hakaretlerde bulundu. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ticari taksi sürücüsü Hüseyin D., Karagümrük Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. "Silahla Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansımıştı.





Filyasyon ekibini bıçakla tehdit etmişti! Gözaltına alındı | Video