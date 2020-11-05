Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Filyasyon ekibini bıçakla tehdit etmişti! Gözaltına alındı

Filyasyon ekibini bıçakla tehdit etmişti! Gözaltına alındı

’da ’ne bağlı filyasyon ekibinden üç sağlık çalışanının içerisinde bulunduğu araca doğru bıçak gösteren ve tehdit ile hakaretlerde bulunan taksi sürücüsü gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansımıştı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 5.11.2020 14:10 Son Güncelleme: 5.11.2020 14:14 ABONE OL
Filyasyon ekibini bıçakla tehdit etmişti! Gözaltına alındı

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında İstanbul Fatih'te meydana geldi. Tek şeritli Kocasinan Caddesi'nin üzerinde karşı karşıya gelen iki araçtan biri olan ticari taksi sürücüsü, Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibinden üç sağlık çalışanının içinde bulunduğu araca doğru bıçak gösterdi ve iddialara göre tehdit ile hakaretlerde bulundu. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ticari taksi sürücüsü Hüseyin D., Karagümrük Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. "Silahla Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansımıştı.

Filyasyon ekibini bıçakla tehdit etmişti! Gözaltına alındı | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Filyasyon ekibini bıçakla tehdit etmişti! Gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA