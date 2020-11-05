HDP'li Zeydan ünlü spikere 10 bin lira tazminat ödeyecek

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada, Star TV Ana Haber Spikeri Nazlı Çelik'in 7-8 Nisan 2016 tarihlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gittiği, PKK operasyonlarından görüntüler alarak terör örgütünün özerklik ilan ettiği bölgede özel haber yaptığı belirtildi. Nazlı Çelik'in açtığı dava dilekçesinde, HDP'li Abdullah Zeydan'ın, kamuoyunu bilgilendirme ve halkı bilinçlendirmek adına yaptığı haber nedeniyle Çelik'in kişilik haklarına saldırı niteliğinde açıklamalarda bulunduğu ve Çelik'i PKK terör örgütünün hedefi haline getirdiği vurgulandı.



Çelik'in Yüksekova haberini yapmasının ardından Zeydan'ın Twitter hesabından "Yüksekova halkının evini şov için bombalatan Nazlı Çelik ve çamur medyasını Bakana sorduk, verebilecek cevabı var mı" şeklinde tweet attığı, Çelik'i toplum nezdinde şov ve reyting uğruna insanların canına ve malına zarar verdirten biri gibi gösterdiği ve yapmış olduğu gazeteciliğe de "çamur" yakıştırmasında bulunduğu aktarıldı. Zeydan'ın Mecliste verdiği soru önergesiyle Çelik hakkındaki asılsız iddialarını ısrarla sürdürdüğü ve kullandığı hakaret içerikli ifade ve beyanlarla Çelik'in şeref ve haysiyetini, toplum nezdinde oluşturduğu itibarını zedelediği kaydedildi. Davaya konu olan sözlerin ölçülü olmaması ve doğrudan Nazlı Çelik'i hedef alması nedeniyle Çelik'in kişilik haklarının ihlal edildiği belirtildi. Dava dilekçesinde, Zeydan'ın Çelik'e 50 bin lira 5 kuruş manevi tazminat ödemesi talep edildi.

İSTİNAF TAZMİNATA HÜKMETTİ



HDP'li Zeydan, avukatı aracılığıyla mahkemeye verdiği cevap dilekçesinde, ifade özgürlüğü ve milletvekili dokunulmazlığına sığındı. Mahkeme de Zeydan'ın soru önergesindeki düşünce açıklamalarının Meclis çalışmalarına dayandığına, Çelik hakkındaki tweet'lerindeki ifadelerin ise eleştiri sınırında kaldığına karar verip, davayı reddetti.



Davacı Nazlı Çelik'in avukatının itirazı üzerine dosya istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesine gitti. İstinaf başvurusunu kabul eden Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin hükmünü kaldırdı. Yeniden hüküm kuran Daire, Zeydan'ın haksız fiili nedeniyle Çelik'e, olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte, 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Oybirliği ile verilen bu kararın kesin karar olduğu ve itiraz hakkının bulunmadığı kaydedildi.

DOKUNULMAZLIK SINIRSIZ DEĞİL



İstinaf kararında, davanın kişilik haklarına saldırıya dayalı manevi tazminat istemine ilişkin olduğu belirtilerek, Anayasanın 83. maddesine göre TBMM üyelerinin Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Meclis'te ileri sürdükleri düşüncelerden ve bunları Meclis dışında tekrarlama ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamayacağı, ancak bu sorumsuzluğun mutlak bir şekilde sınırsız olmadığı vurgulandı. Anayasanın bu ilkesinin kötüye kullanılıp kullanılmadığı değerlendirilirken özellikle kamu yararı-kişisel yarar dengesinin iyi kurulması gerektiği dile getirildi. Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından alıntı da yapılan istinaf kararında, "Bir milletvekili sırf kişisel kinini tatmin için bir kimseye, başkasının kişilik değerlerine saldırı teşkil edecek konuşma yapmışsa bu kişinin milletvekili dokunulmazlığından yararlandırılması dokunulmazlık kurumunun amacı ile bağdaşmaz" denildi.