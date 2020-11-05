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Son dakika: 'ndan, 'in 'Yıkım ve tahliye' kararına tepki

'in Ürdün Vadisi ve  için aldığı yıkım ve tahliye kararının saldırgan ve hukuk dışı olduğunu açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 00:12 ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in 'Yıkım ve tahliye' kararına tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, işgal altında bulundurduğu Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere ait yerleşim, yaşam, eğitim ve sağlık tesislerini içeren 70'i aşkın yapıyı yıkıp, Doğu Kudüs'ün merkezinde Filistinlilere ait 200 iş yerine yönelik tahliye ve yıkım kararı almak suretiyle, saldırgan ve hukuk tanımaz politikasını bir kez daha göstermiştir. Bu eylemin Covid-19 salgınının sürdüğü bir ortamda yapılması durumun vahametini daha da artırmaktadır" denildi.
İsrail'in, Batı Şeria'da 2020 yılında bugüne kadar Filistinlilere ait toplam 689 yapıyı yıkarak, 869 Filistinlinin evsiz kalmasına sebep olduğu kaydedilen açıklamada, "Türkiye, Filistin topraklarındaki İsrail işgalini daha da derinleştirmeye ve iki devletli çözüm vizyonunu tahrip etmeye yönelik bu tür hukuk ve insanlık dışı uygulamaları reddetmeye ve Filistin halkının yanında yer almaya, Filistin'in haklı davasını savunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in 'Yıkım ve tahliye' kararına tepki
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