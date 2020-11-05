Son dakika haber! Doç. Dr. Toker'den korkutan uyarı! Kuşadası Körfezi'nde gerilim artıyor





"Sonuçta ise şunu gördük doğu-batı uzanımlı fayın batı ucunda gerilimin yükseldiğini ve fayın batıya doğru 2-3 metrelik atımla ilerlediğini gördük. Fayın doğu ucuna Kuşadası Körfezi'ne doğru olan kısma baktığımızda orada bir gerilim artışı olduğunu görüyoruz. Yani bu depremin olduktan sonra streslerini hem doğuya hem batıya transfer ettiğini gördük. Batıdaki stres transferi Ege Denizi açıklarına doğru yırtılarak ilerlemekte fakat doğuda Kuşadası Körfezi'nin orda bu stresin yırtılmadığını, gerilimin artığını görüyoruz. Fayın eğimi kuzeye doğru yani İzmir'e doğru. Kuzeyde ise stres transferi bize gerilimin azaldığını gösteriyor" dedi.