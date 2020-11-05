Yüksek İstişare Kurulu Külliye’de toplandı

CumhurbaşkanlığıYüksek İstişare Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan ve 3.5 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda, Türkiye'nin maarif meselesinin aynı zamanda bir medeniyet meselesi olduğunu belirttiğini bildiren Altun, Erdoğan'ın, Türkiye'nin kendi medeniyet tasavvurunun layıkıyla hayata geçmesi için ilim, sanat ve fikir insanlarına da önemli sorumluluklar düştüğünü ifade ettiğini kaydetti. Altun, Erdoğan'ın ayrıca, Türkiye'nin yakın coğrafyasının küresel güç savaşlarının da merkezi olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin böyle bir ortamda ilkeli, adil, tavizsiz ve çözüm odaklı bir dış politikadan vazgeçmediğini dile getirdiğini belirtti. Erdoğan, toplantının ardından Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Bu kabulde, koronavirüsle mücadele çalışmaları değerlendirildi. ANKARA