Kahramanlara alkış

İzmir'de depremin ardından kente akın eden arama kurtarma ekipleri, günlerce canla başla çalıştı. Yeri geldi günde 4 saat uyuyabildi. Ayaküstü atıştırıp karnını doyurdu. Tek düşünceleri enkaz altındaki bir cana daha ulaşmaktı... 65 saat sonra enkazdan çıkardığı 3 yaşındaki Elif Perinçek'in parmağını bırakmadığı Pendik İtfaiye İstasyonu'na bağlı Onbaşı Muammer Çelik, İstanbul'a döndüğünde alkışlarla karşılandı. Çelik ve arkadaşlarına, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin teşekkür plaketi verdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 10 kişilik itfaiye ekibi de çalışma arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı. Trabzon ve Rize AKUT ekipleri ise dönüş için bindikleri uçakta sürprizle karşılaştı. Kabin amirinin uçaktakilere hitaben, "Zor günlerden geçilirken mucizelere ortak olmak için hayatlarını öne koyan kahramanlardan aramızda AKUT ekipleri var. Kendilerine büyük bir alkış rica ediyorum" anonsu üzerine, yolcular kahramanları uzun süre alkışladı. Bandırma'ya dönen ekip de çiçeklerle karşılandı.AFAD'DAN, İzmir'de 2 bin 821 adet çadır kurulumunun tamamlandığı, ayrıca AFAD ve Türk Kızılay tarafından 15 bin 6 battaniye, 10 bin 222 yatak, 9 bin 460 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 1021 ısıtıcı dağıtıldığı açıklandı. Açıklamada, AFAD Başkanlığı tarafından 13 milyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 10 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 milyon TL'lik kaynak aktarıldığı bildirildi. Yıkılmış veya yıkılacak binalarda, eşyasını alamayan vatandaşlara hane başına 30 bin TL eşya yardımı, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13 bin TL, kiracı olanlara 5 bin TL yardım yapılacak. ANKARAİZMİR'DEKİ depremde batan 23 tekne ile suya sürüklenen 13 otomobilin çıkartılması için çalışmalar sürüyor. Çalışmalara katılan su altı teknolojileri dalgıcı Hakan Aykanat, "Batan teknelerin çoğunu çıkardık. Dalarak balonlama tekniğiyle tekneyi önce su yüzüne, daha sonra ise kıyıya çekiyoruz. Tsunami sonrası sudaki bulanıklık arttı. Denizin dibini göremiyoruz" dedi.İTÜ Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi'nce, depremin ardından yeryüzüne yaklaşık 700 kilometre uzaklıktan Pleiades ve WorldView-2 uydularıyla çekilen görüntüler, depremin Bayraklı'da yol açtığı yıkımı ve Seferihisar'daki kısmi tsunaminin yarattığı etkiyi gözler önüne serdi. AAİZMIR'DE çok sayıda Kovid-19'lu hasta evlerinin hasar görmesi nedeniyle AFAD ekipleri tarafından kurulan çadırlara geçti. İzmir İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı ekipler de hastalığın daha fazla yayılmasını engellemek için, çadır çadır dolaşarak kontrollere başladı. Sadece önceki gün, ekiplerin HES kodu uygulaması ile tespit ettiği 10'a yakın vatandaş kaldıkları çadırlardan alınarak Buca ilçesindeki kız öğrenci yurduna gönderildi.İZMİR'DE depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. İzmir Barosu öncülüğünde, 34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı enkazı önünde düzenlenen anma töreninde, yaşamını yitirenler için karanfil bırakıldı, mum yakıldı. Binada ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarını kaybedenlerin gözyaşı dökmesi alandaki herkesi duygulandırdı.İZMIR'DE can derdini atlatan vatandaşlar şimdi hasarlı binalardan eşya taşıma telaşına düştü. Özellikle ağır hasarlı binalardan eşyalarını almak isteyen vatandaşlar nakliyecilerle birlikte apartmana girerek tehlike oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden beri binadan müvekkillerinin dosyalarını almak için beklediklerini belirten avukat Fatma Demiracar, "Özel eşyalarımızı almalıyız. Müvekkillerimizle ilgili dosyalar lazım oluyor" dedi. Arzu Özer, "Apartmandan ses geldi. Sanki duvarlar yıkılacak gibi" dedi./ ö/SABAH