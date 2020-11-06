Kuran Kursu otoparkı İBB'yi rahatsız etti!

İBB Kuran Kursu'na ait otoparka el koymak isteyince Fatih zabıtalarıyla aralarında tartışma çıktı. Fatih Belediyesi ile İBB yetkilileri görüştükten sonra otopark alanının ticari olarak kullanılmamasına, o bölgenin kültür sanat alanı olarak kullanılmasına karar verildi.





Fatih Camii Kur'an Kursu'na ait otoparka el koymak isteyen İBB zabıtasına Fatih zabıtası karşı çıktı. Fatih Camii Kur'an Kursu tarafından işletilen otoparka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri giderek işletmeye el koymak, otopark alanının İSPARK'a çevrilmesine karar verildiğini söyledi. Olay yerine gelen Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, İBB grubunu uyararak uzaklaşmalarını talep etti. İki zabıta ekibinin arasındaki anlaşmazlık önce karşılıklı atışmaya sonra da arbedeye dönüştü.

Karşılıklı tartışmadan sonra İBB yetkilileri ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan arasında yapılan görüşme sonrasında Fatih Camii Cenaze Çıkış alanı olan Mıhçılar Caddesi Tophane Sokak'ta bölgenin bundan sonra ticari amaçlı olarak kullanılmamasına, Fatih Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlik alanı olarak kullanılmasına karar verildi. Bu alana ticari olarak otopark olarak işletilmeyeceği, sadece cenaze araçları ile canlı yayın araçlarının alınacağı kaydedildi.