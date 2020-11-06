Şike davasında usûl yargılaması! Fenerbahçe yöneticileri mahkemede





İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 85 sanıkla ilgili yapılan ilk yargılamada, Aziz Yıldırım'a 2 Temmuz 2012'de "şike ve teşvik primi suçlarını işlemek suretiyle suç örgütü kurup yönettiği" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası vermiş, bazı sanıklar da şike suçundan mahkum olmuştu.



Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, 17 Ocak 2014'te Yıldırım ile birlikte bazı sanıkların cezalarını onamış, bir kısım sanıkla ilgili bozma ve düşme kararı vermişti. FETÖ'nün 17 Aralık 2013'teki darbe girişiminin ardından özel yetkili mahkemelerin kaldırılması üzerine 2014'te yeniden yargılama kararı verilmişti.