Son dakika: DHKP-C'ye şok: 33 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, 29 Ekim'de 12 ilde DHKP-C'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. DHKP/C'nin "silahlı propaganda birliği", "illegal alan", "direniş meclisi", "halk meclisi", "alan komitesi" ve "mahalle komitesi" gibi sözde yapılanmalarında sorumlu düzeyde oldukları ve tabanın motivasyonunu yükseltmek için sansasyonel eylem arayışı içerisine girdikleri ileri sürülen 103 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.



DHKP-C ÜYELİĞİNDEN 33 TUTUKLAMA



Yapılan operasyonda 80 kişi gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hkaimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklanırken 47 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 23 kişiyi arama çalışmaları sürerken yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Örgüt tarafından 'kozmik oda' olarak tabir edilen bölümde yapılan aramada daha önceden deşifre olmayan örgüt bilgileri ele geçirildi.



SD KART ÇÖZÜMLENDİ



Operasyonda Şişli'deki İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen baskında elde edilen dijital malzemelerden "Örgütün sözde lider kadrosuyla yazışmaların yapıldığı ve örgüt tarafından kozmik oda olarak tabir edilen bölümde yapılan aramalarda bir adet SD kart ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Örgüt üyelerinin SD kartları streç filmle sarılı halde ağız yoluyla taşıdıkları ortaya çıktı. Çözümlenen dijital verilerde, örgütün tüm Türkiye'deki eylem ve faaliyetleriyle ilgili raporlarla, bugüne kadar deşifre edilmemiş, "Gizli gruplar" adı verilen, gizli ilişki kurulan isimler ortaya çıktı.