Sonunda yakalandı! 13 yılda 80 kişiyi dolandırdı

İstanbul başta olmak üzere, Kocaeli, Gölcük, İzmir, Kandıra, Aydın Nazilli ve daha birçok yerde 2007 yılından bu tarafa toplamda 80 ayrı dolandırıcılık olayına karışan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ozan Çiftçi Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Ümraniye'de yapılan operasyonda gözaltına alındı.





SAHTE İLANLAR VERİP BİNLERCE LİRA ALMIŞ

Ozan Çiftçi'nin geçtiğimiz yıla kadar internet üzerinden elektronik eşya fotoğraflarıyla sahte ilanlar verip vatandaşlardan binlerce lira para aldığı ve geri dönüş yapmadığı öğrenildi. Sosyal medya üzerinden verdiği ilanlara; "indirimli satıyorum, acil satıyorum" gibi başlıklar açan ve ağına düşürdüğü vatandaşlardan parayı aldıktan sonra, telefonlarını kapatan Ozan Çiftçi hakkında 80 ayrı olayın kaydı oluştu.



Bu kayıtların yanı sıra 34 adet aranma kaydı oluşturuldu. Tüm suçlardan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan Ozan Çiftçi sonunda Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Onlarca insanı dolandıran Ozan Çiftçi cezaevine gönderildi.