Son dakika: Enkaz altında video çeken 15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılma anı yılan kamera ile görüntülenmiş

Çalışmalara bizzat katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Gürhan İnal, yaşadıklarını anlattı. İnal, "İzmir depremi ardından Ege Bölgesi'nde sallantı olunca, tüm ekiplerimizle birlikte Manisa'nın 17 ilçesine baktık. Herhangi bir büyük hasarın olmadığını fark edince hızlıca İzmir'e çıkış yaparak, tüm ekiplerimizce 3 enkaza dağıldık. Enkaza ulaştığımızda diğer ekipler henüz gelmemişti. Vatandaşlar enkazın üzerindeydi. İlk önce vatandaşları enkazın üzerinden indirerek, çalışmalarımıza başladık. Doğanlar Apartmanı'ndan 5 kişiyi ambulans ekiplerine verdik. Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ olarak 3 kişiyi ambulans ekiplerine teslim ettik. Emrah Apartmanı'ndan da 1 kişiyi bularak ambulans ekiplerine verdik. Doğanlar Apartmanı'nda kaymalı şekilde enkaz vardı. Günay'ın amcasının oğlu vardı, ona ulaştık. Bir engelli vatandaşımız ile annesine ulaştık. Onları teker teker almaya başladık. Günay'ın bulunduğu kat, 4'üncü kattaydı. Biz 7'nci kattan aşağıya doğru kuyu şeklinde kazmaya başladık. Günay'ın sesini duyduktan sonra daha da yaklaşmaya başladık. Bulunduğu yere doğru kamera gönderdik. Aramızda 2,5 metre vardı. Moral ve motivasyonunu sağladık. Kendine iyi bakmasını, yanında olduğumuzu, yakın zamanda kurtaracağımızı belirttik. Günay da sağ olsun bizi anlayışla karşıladı. Bizle konuşmaya devam etti. Kamerayı eline alarak, 'Ben buradayım, iyiyim' dedi.