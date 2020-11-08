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’ın telsizcisi yakalandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 8.11.2020 ABONE OL
Duran Kalkan’ın telsizcisi yakalandı
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da yaşayan ve 2016 yılında yasadışı yollarla Kuzey Irak'a geçen İbrahim Karakaş'ın (30) kamplarda 1 yıl kaldıktan sonra geri dönüp, Seyhan ilçesinde saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Karakaş'ın, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan'ın telsizcisi ve aynı zamanda fotoğrafçısı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Karakaş cezaevine konuldu.
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Duran Kalkan’ın telsizcisi yakalandı
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