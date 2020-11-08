Son dakika: 13 yaşındaki çocuk polislere böyle yalvardı! "Ceza yazmayın, annem beni öldürür"

"AĞABEY KURBAN OLAYIM YAPMA"

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Paniğe kapılan Mustafa Emre Ç., polislere, "Ağabey kurban olayım yapma, ceza yazma annem beni öldürür" dedi. Polis ekibi de, "Sana ceza yazmayacağız" diyerek, Mustafa Emre Ç.'yi sakinleştirmeye çalıştı.

