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: 13 yaşındaki çocuk polislere böyle yalvardı! "Ceza yazmayın, annem beni öldürür"

haberi: 'da 13 yaşındaki Mustafa Emre Ç. ağabeyinden izinsiz aldığı otomobil ile yaptı. Emre Ç. kaza sonrası endişeye kapılarak polislere, ""Kurban olayım ceza yazma, annem beni öldürür" dedi. , "Sana ceza yazmayacağız" diyerek, Mustafa Emre 'yi sakinleştirdi. Polis, Mustafa Emre Ç.'nin ağabeyi, araç sahibi Erhan Ç.'ye 'ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 2 bin 473 TL ceza yazdı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 11:08 Son Güncelleme: 8.11.2020 11:27 ABONE OL
Son dakika: 13 yaşındaki çocuk polislere böyle yalvardı! Ceza yazmayın, annem beni öldürür

haberi: 'daki , dün İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Mustafa Emre Ç., ağabeyinin 16 AJY 810 plakalı otomobilini izinsiz alıp, kuzeni Azat K. (17) ile gezmek üzere yola çıktı. Mustafa Emre Ç.'nin kullandığı otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Son dakika: 13 yaşındaki çocuk polislere böyle yalvardı! Ceza yazmayın, annem beni öldürür

"AĞABEY KURBAN OLAYIM YAPMA"

Çevredekilerin ihbarı üzerine yerine ekipleri sevk edildi. Paniğe kapılan Mustafa Emre Ç., polislere, "Ağabey kurban olayım yapma, ceza yazma annem beni öldürür" dedi. Polis ekibi de, "Sana ceza yazmayacağız" diyerek, Mustafa Emre Ç.'yi sakinleştirmeye çalıştı.

Son dakika: 13 yaşındaki çocuk polislere böyle yalvardı! Ceza yazmayın, annem beni öldürür

, Mustafa Emre Ç.'nin ağabeyi, araç sahibi Erhan Ç.'ye 'ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 2 bin 473 TL ceza yazdı.

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Son dakika: 13 yaşındaki çocuk polislere böyle yalvardı! "Ceza yazmayın, annem beni öldürür"
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