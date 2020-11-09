İBB sanatçılara para saçtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür A.Ş. 19 Ekim'de "Muhtelif Organizasyonlar Kapsamında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kemal belgeseli müzikal konseri sanatçı kaşe ödemesi hizmet alım ihalesi açtı. İhaleyi tek istekli olarak teklif veren sanatçı Pınar Ayhan kazandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Istanbul'da bir dizi tura çıka sanatçı sahnede müzikal olarak 'Kemal' belgeseli seslendirdi. Yapilan organizasyonda İBB tarafından sanatçıya 320 bin TL ödeme yapıldı.



İBB tarafından ödenen fiyat görenlerde tepkilerin yükselmesine neden olurken İBB ayrıca organizasyon kapsamında 23 Ekim'de sonuçlanan ihale ile Funda Arar'a 350 bin TL, 21 Ekim'de sonuçlanan ihale sonucuna göre Şevval Sam'a ise 180 bin TL ödeme yaptığı görüldü.