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sanatçılara para saçtı

kutlamalarında Atatürk'ün hayatını anlatan 'a 320 bin TL, 'a 350 bin TL, 'a ise 180 bin TL ödeme yaptığı görüldü. Sadece sanatçılara yapılan ödemenin yaklaşık 1 milyon TL olmasına ise vatandaş tepki gösterdi

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Giriş Tarihi: 9.11.2020 21:49 Son Güncelleme: 9.11.2020 22:09 ABONE OL
İBB sanatçılara para saçtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür A.Ş. 19 Ekim'de "Muhtelif Organizasyonlar Kapsamında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kemal belgeseli müzikal konseri sanatçı kaşe ödemesi hizmet alım ihalesi açtı. İhaleyi tek istekli olarak teklif veren sanatçı Pınar Ayhan kazandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Istanbul'da bir dizi tura çıka sanatçı sahnede müzikal olarak 'Kemal' belgeseli seslendirdi. Yapilan organizasyonda İBB tarafından sanatçıya 320 bin TL ödeme yapıldı.


İBB tarafından ödenen fiyat görenlerde tepkilerin yükselmesine neden olurken İBB ayrıca organizasyon kapsamında 23 Ekim'de sonuçlanan ihale ile Funda Arar'a 350 bin TL, 21 Ekim'de sonuçlanan ihale sonucuna göre Şevval Sam'a ise 180 bin TL ödeme yaptığı görüldü.

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İBB sanatçılara para saçtı
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