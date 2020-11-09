Kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de görüştü. Çavuşoğlu ve Akar, hem Azerbaycan'ın Bayrak Günü hem de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nce işgal altındaki Şuşa kentinin geri alınmasından dolayı Aliyev'i kutladı. Çavuşoğlu, "Her zaman Bakü'de olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ama bugün özellikle çok mutluyuz. Kardeş Azerbaycan halkını canı gönülden tebrik ediyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın da selamlarını özellikle iletmek isterim. Böyle bir mutlu günde, Bayrak Günü'nde burada Bakü'de olmaktan ayrıca mutluyuz" dedi.