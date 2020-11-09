Maddi sıkıntımız var, gelen para yok denecek kadar az

Ankara polisi, FETÖ'nün yeni yapılanmasına karşı çok gizli yürüttüğü operasyonla, örgütün yurtdışından aldığı talimatla İç Anadolu Bölgesi'ne atadığı imamı S.K., Sincan'daki bir gaybubet evinde yakaladı. SABAH'ın ulaştığı operasyonun detaylarında FETÖ'nün uğradığı bozgunun moralleri sıfıra indirdiği ancak örgüt halen üyelerine düzenli para yardımı yapmak için çaba gösterdiği ortaya çıktı. S.K.'nın evinde yapılan aramada 4 bin 350 dolar, bin 600 euro, 400 kron ve 700 lira bulundu. İki örgüt üyesinin cep telefonu ile çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Örgüt yöneticisinin, ele geçirilen telefonundaki mesajlarına SABAH ulaştı.Abi iki aydır ablalardan gelen miktar ancak arkadaşların emanetlerine yetiyor. Biz size vermemiz gerekeni yerine getiremiyoruz. Çok özür dilerim bu noktada.Estağfurullah hoca hanım. Hayırlısı olsun inşallah. Hafta için eşi alınan bölgeci bir arkadaşımız var. Onunla ilgili bir şey yapacağınızda bilgim olsun.Abi avukatları tutuklanan arkadaşlar var ya. Ya da ev hapsi verilen. Bize sordular nasıl yapacağız diye. Bizim belli avukatlara yönlendirilmemiz olabilir mi? Eyaletçi arkadaşın avukatına ev hapsi verildi. Nasıl bir yol takip etmeliyiz?Direk yönlendireceğimiz birisi yok hoca hanım. Bakalım inşallah. Bizde genelde alınan avukatlara yönlendiriyorduk.