Zehirleri gizli zulalardan böyle çıkardılar! Altı bavulda paket paket Eroin!

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; uyuşturucu satıcılarına Özel Harekat destekli çifte operasyon düzenledi. 210'u Eroin maddesi olmak üzere 300 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bonzai maddelerinin, adeta imalathaneye dönüştürülen kiralık dairede "Zula" olarak adlandırılan gizli bölmelerde; Eroin maddelerinin ise altı büyük bavul içerisinde paketler halinde ele geçirildiği o anlar polis kameralarına yansıdı.

Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ile mücadelesini sürdüren İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu satıcılarına İstanbul'da Özel Harekat destekli çifte operasyon düzenledi. Narkotik Masası Polisleri tarafından fiziki olarak takip edilen bir araçta 210 kilogram Eroin maddesi ele geçirildi. Avcılar'da bir sentetik uyuşturucu Bonzai imalathanesine düzenlenen operasyonda ise üzerine fare zehiri başta olmak üzere kimyasal maddeler püskürtülerek Bonzai maddesine dönüştürülmesi planlanan 90 kilogram bitki çayı ve üç buçuk kilogram satışa hazır hale getirilmiş Bonzai maddesi bulundu. Operasyonlarda el konulan uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.





KİMYASALLA BONZAİ'YE DÖNÜŞTÜRÜYORLAR



İki farklı operasyon da Narkotik Masası Polisleri'nin kameralarına yansıdı. Uyuşturucu maddeler; adeta sentetik uyuşturucu Bonzai imalathanesine dönüştürülen kiralık dairede "Zula" olarak adlandırılan gizli bölmelerde bulundu. Eroin maddelerinin altı büyük bavul içerisinde paketler halinde ele geçirildiği anlar da polis kameralarına yansıdı. Dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Avcılar'da bulunan sentetik uyuşturucu Bonzai imalathanesinde gözaltına alınan şüphelilerin, fare zehiri başta olmak üzere çok farklı kimyasal maddeleri bitki çaylarının üzerine püskürterek uyuşturucu haline dönüştürdükleri maddeyi "Bonzai" adıyla piyasaya sürmeye hazırlandıkları ifade edildi.