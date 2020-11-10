Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında törenle anıldı

Adıyaman'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılı için anma töreni düzenlendi.

Atatürk'ü anma programı Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunma töreni ile başladı.

Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

10 Kasım Atatürk'ü anma programı, çelenklerin anıta sunulması, 2 dakikalık saygı duruşu, sirenlerin çalması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Saat 09:05'de sirenlerin çalması ile şanlı bayrağımız yarıya indirildi. Adıyaman Hükümet Konağı önündeki çelenk töreni sonrası 10 Kasım Atatürk'ü anma programı Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda devam etti.

Adıyaman Üniversitesindeki programda Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Seydi Vakkas Toprak "Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk" konulu bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ayça Avcı tarafından Mustafa Kemal'in sevdiği şiirleri okudu.

Program sonunda Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı akademisyen ve öğrencileri tarafından online hazırlanan müzik dinletisinin sunumu yapıldı.