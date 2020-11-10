İstanbul'da yeni dönem: HES kodu olmayana meydan yasağı

Koronavirüs vakalarının son günlerde tırmanışa geçmesi İstanbul'daki yerel yönetimleri yeni önlemler almaya itti. Daha önce kamu kurum ve kuruluşlara girişte zorunlu tutulan Hayat Eve Sığar (HES) kodu, insan yoğunluğunun fazla olduğu meydanlarda da geçerli olacak. Bu kapsamda 5 Kasım'da toplanan Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçedeki vaka sayılarını azaltmak ve yayılma hızını önlemek için Dörtyol Meydanı ile yaya sirkülasyonunun en fazla olduğu Davutpaşa Caddesi'ne HES kodu ile girilmesine karar verdi. HES kodu olmayanların meydan ve caddeye alınmayacağı, kaçak giriş yapanlara ise cezai işlem uygulanacağı açıklandı.Bir diğer önlem ise Beyoğlu Belediyesi'nden geldi. Belediyenin hizmet binalarında ve ilçede bulunan işletmelerde zorunlu hale getirdiği "Güvenli Alan" uygulamasını semt pazarlarına da taşıdı. Pazar esnafı da ilçede kurulan semt pazarlarının giriş ve çıkışlarında HES kodunu görevlilere göstererek tezgah açabilecek.