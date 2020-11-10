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Sevenleri ’ı unutmadı

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Giriş Tarihi: 10.11.2020 ABONE OL
Sevenleri Savaş Ay’ı unutmadı
Usta gazeteci Savaş Ay, ölümünün 7'nci yıldönümünde sevenleri tarafından Topkapı'daki mezarı başında anıldı.
A Takımı programıyla yıllarca evlere konuk olan, halkın nabzını tutan ve bu nedenle Türkiye'nin "Savaş abisi" olarak anılan Ay, yakalandığı gırtlak kanserine yenik düşerek 9 Kasım 2013'te hayatını kaybetmişti. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ay, ölüm yıldönümünde dün kabri başında anıldı. Usta gazetecinin sevenleri, Topkapı Mezarlığı'ndaki kabrine giderek dualar okudu, kabir temizliği yaptı.
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Sevenleri Savaş Ay’ı unutmadı
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