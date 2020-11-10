Sevenleri Savaş Ay’ı unutmadı

Usta gazeteci Savaş Ay, ölümünün 7'nci yıldönümünde sevenleri tarafından Topkapı'daki mezarı başında anıldı.A Takımı programıyla yıllarca evlere konuk olan, halkın nabzını tutan ve bu nedenle Türkiye'nin "Savaş abisi" olarak anılan Ay, yakalandığı gırtlak kanserine yenik düşerek 9 Kasım 2013'te hayatını kaybetmişti. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ay, ölüm yıldönümünde dün kabri başında anıldı. Usta gazetecinin sevenleri, Topkapı Mezarlığı'ndaki kabrine giderek dualar okudu, kabir temizliği yaptı.