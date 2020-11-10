Son Dakika | El Chapo'nun oğulları iş başında: Uyuşturucu tedavi merkezinden uyuşturucu çetesine üye topluyorlar!

Meksika'da uyuşturucu kartelinin lideri El Chapo'nun oğullarından, Ovidio Guzman Lopez'in ülkenin kuzey sınırında bulunan kartel bölgesi yakınlarındaki uyuşturucu rehabilitasyon merkezindeki tedavi gören hastaları bünyesine katarak koruduğu belirtildi. Meksika medyasında yer alan haberlere göre, Baja (Aşağı) Kaliforniya Başsavcılığı yapılan incelemede, Sinaloa kartelinin, Sinaloa eyaletinde bulunan Mazatlan şehrinde işe alım için rehabilitasyon merkezinin telefonlarını dinlediğini ortaya çıktığı aktarıldı.

REHABİLİTASYON MERKEZİNDEN ÖRGÜTE ÜYE KATIYORLAR

Dünyaca ünlü uyuşturucu karteli El Chapo'nun (Cüce) oğlulları, Jesús Alfredo Guzmán, Iván Guzmán ve Ovidio Guzmán'ın iki haftada bir 100 dolarlık ödeme vaadiyle uyuşturucu rehabilitasyon merkezindeki tedavi altına alınan gençleri örgüte kattığı ifade edildi.