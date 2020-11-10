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Son Dakika | 'nun oğulları iş başında: tedavi merkezinden uyuşturucu çetesine üye topluyorlar!

Kötü şöhretli baronu Joaquín "" Guzmán'ın oğullarının nüfuz alanı, Sinaloa'daki eğitim sistemine kadar genişlediği ortaya çıktıktan sonra, ülkeyi şoke eden bir gelişme daha yaşandı. Uyuşturucu baronunun oğulları, bir okul açarak, sözde burada öğrencilere eğitim vermeye başlamış ancak okulda illegal faaliyetler yapıldığı ve eğitim müfredatı dışında ders işlendiği belirlenmişti. Şimdi ise 'nın ünlü uyuşturucu baronu “El Chapo” (bücür) lakaplı Joaquin Guzman’ın oğlullarının, ülkenin kuzey sınırlarındaki uyuşturucu rehabilitasyon merkezindeki gençleri parayla örgüte kattığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 12:19 Son Güncelleme: 10.11.2020 12:44 ABONE OL
Son Dakika | El Chapo'nun oğulları iş başında: Uyuşturucu tedavi merkezinden uyuşturucu çetesine üye topluyorlar!

'da kartelinin lideri 'nun oğullarından, Ovidio Guzman Lopez'in ülkenin kuzey sınırında bulunan kartel bölgesi yakınlarındaki uyuşturucu rehabilitasyon merkezindeki tedavi gören hastaları bünyesine katarak koruduğu belirtildi. Meksika medyasında yer alan haberlere göre, Baja (Aşağı) Kaliforniya Başsavcılığı yapılan incelemede, Sinaloa kartelinin, Sinaloa eyaletinde bulunan Mazatlan şehrinde işe alım için rehabilitasyon merkezinin telefonlarını dinlediğini ortaya çıktığı aktarıldı.

REHABİLİTASYON MERKEZİNDEN ÖRGÜTE ÜYE KATIYORLAR

Dünyaca ünlü uyuşturucu karteli El Chapo'nun (Cüce) oğlulları, Jesús Alfredo Guzmán, Iván Guzmán ve Ovidio Guzmán'ın iki haftada bir 100 dolarlık ödeme vaadiyle uyuşturucu rehabilitasyon merkezindeki tedavi altına alınan gençleri örgüte kattığı ifade edildi.

Son Dakika | El Chapo'nun oğulları iş başında: Uyuşturucu tedavi merkezinden uyuşturucu çetesine üye topluyorlar!

Baja Kaliforniya Başsavcısılığı'nın başlattığı soruşturmada, 'nun oğullarının kendisine rakip kartellerine karşı savaş başlatmak için örgüte yeni üyeler kazandırmak için çalıştıklarını belirtti.

Son Dakika | El Chapo'nun oğulları iş başında: Uyuşturucu tedavi merkezinden uyuşturucu çetesine üye topluyorlar!

polisi geçen hafta bir adrese düzenlediği baskında 11 kişiyi gözaltına aldığı, gözaltına aldığı suç örgütü üyelerini Mazatlan'daki rehabilitasyon merkezine götürdüğü belirtildi.

Son Dakika | El Chapo'nun oğulları iş başında: Uyuşturucu tedavi merkezinden uyuşturucu çetesine üye topluyorlar!

EL CHAPO'NUN OĞLU GEÇEN YIL GÖZALTINA ALINMIŞTI

Meksikalı baronu 'nun 28 yaşındaki oğlu Ovidio Guzman Lopez,2019 yılında güvenlik güçleri tarafından bir eve yapılan baskında yakalanınca kartel üyeleri şehri mahşer yerine çevirmişti. Kamu Güvenliği Bakanı Alfonso Durazo, kentte şiddetin önlenmesi amacıyla Ovidio Guzman'ın serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Son Dakika | El Chapo'nun oğulları iş başında: Uyuşturucu tedavi merkezinden uyuşturucu çetesine üye topluyorlar!

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Son Dakika | El Chapo'nun oğulları iş başında: Uyuşturucu tedavi merkezinden uyuşturucu çetesine üye topluyorlar!

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Son Dakika | El Chapo'nun oğulları iş başında: Uyuşturucu tedavi merkezinden uyuşturucu çetesine üye topluyorlar!
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