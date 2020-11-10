SON DAKİKA HABERİ | CHP'de isyan büyüyor! "Plazalardan parti yönetilmez..."

'SEFERBERLİK BAŞLATTIK'

9 Eylül Platformu'na yakın bir kaynak, "Plazalardan parti yönetilmez. Artık rahatsızlıklar gizlenemez durumda. 8-10 kişilik bir yapı, CHP'yi işgal etmiştir. Partinin kuruluş ilkelerini göz önünde bulundurarak, böyle bir seferberlik başlattık. Bu seferberlik, partiyi kimliksizleştirme noktasına getirenlere karşı yapılmıştır. Her yaptığımız toplantı daha da kapsamlı bir hale geliyor. Pandemiden dolayı sayımızı kısıtlı tutmak zorunda kaldık. Seçimlerde yapılan ittifak ve HDP ile olan yakınlaşma ile ilgili şikayetler dile getirildi" dedi.