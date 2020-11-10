SON DAKİKA | ABD seçimlerinde son durum! Trump'ın sözcüsü: Seçim bitmedi, bitmekten çok uzak

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SON DAKİKA | seçimlerinde son durum! Trump'ın sözcüsü: bitmedi, bitmekten çok uzak

sonuçları ile ilgili son dakika haberi geldi. ABD Başkanlık seçimleri sonrası kesin sonuçlar açıklanmadan önce usulsüzlüklerin incelenmesini söyleyen Başsavcı William Barr, 'nın en büyük seçim suçları savcısı, Başsavcı William Barr'ın federal savcılara oy verme usulsüzlüklerine ilişkin iddiaları incelemeleri gerektiğini söylemesinin ardından protesto amacıyla Pazartesi günü istifa etti. Trump'ın basın sözcüsü ise yaptığı son dakika açıkalmada, "Seçim bitmedi, bitmekten çok uzak" dedi.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 11:04 Son Güncelleme: 10.11.2020 11:05 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | ABD seçimlerinde son durum! Trump'ın sözcüsü: Seçim bitmedi, bitmekten çok uzak

Başkanı 'ın sözcüsü, Joe Biden'ın Beyaz Saray'ın zaferine itiraz etmek için yasal mücadelenin daha yeni başladığını açıkladı. Beyaz Saray basın sekreteri Kayleigh McEnany bir basın toplantısında "Bu seçim bitmedi, bitmekten çok uzak" dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başsavcısı William Barr ise, seçim suçları ile ilgilenen savcıları göreve davet ederek usulsüzlükleri incelemeleri gerektiğini söyledi. Bu açıklamanın ardından ABD'de istifa depremi yaşandı. 'nın en büyük seçim suçları savcısı, seçimde usulsüzlük iddialarını protesto ederek görevini bıraktı.

SON DAKİKA: TRUMP'TAN 'MÜCADELEYE DEVAM' SİNYALİ

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerin kaderi açısından önemli 4 kritik eyalette usulsüzlükleri tespit konusunda mücadeleye devam ettikleri mesajı verdi.

Son Dakika Haberleri | ABD seçimlerinde son durum! Trump'ın sözcüsü: Seçim bitmedi, bitmekten çok uzak

Trump, Twitter hesabından Associated Pressin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı Nevada, Wisconsin, Pennsylvania ve oy sayım işleminin devam ettiği Georgia eyaletlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

, Nevada'daki oy işlemleri hakkında, "Nevada, sahte oyların bir lağım çukuruna dönüyor. Ekibimiz orada kanıtlar buluyor ve bunlar yayımlandığında herkes şok olacak." ifadesini kullandı.

Son Dakika Haberleri | ABD seçimlerinde son durum! Trump'ın sözcüsü: Seçim bitmedi, bitmekten çok uzak

ABD ADALET BAKANLIĞI SEÇİMDEKİ USULSÜZLÜKLERİ SORUŞTURACAK

Adalet Bakanı Bill Barr, bakanlığındaki yetkililere, 2020 seçimlerinde oylarda yolsuzluk olduğuna dair "sağlam dayanağı olan iddiaları" soruşturma yetkisi verdi.

Amerikan basınındaki haberlere göre, Barr, Adalet Bakanlığındaki yetkililerin 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerde yolsuzluk yapıldığına dair sağlam dayanağı olan iddiaları soruşturmaları için bildiri yayımladı.

Son Dakika Haberleri | ABD seçimlerinde son durum! Trump'ın sözcüsü: Seçim bitmedi, bitmekten çok uzak

Barr, bildiride, "Bir eyalette seçimin sonucunu etkileme potansiyeli olan güvenilir usulsüzlük suçlamalarına yönelik soruşturma açılabilir." ifadesini kullandı.

'de geçen hafta yapılan seçimlerden Demokrat aday Joe Biden galibiyetle çıkmış ancak Başkan özellikle Pennsylvania, Nevada, Georgia ve Wisconsin gibi eyaletlerde postayla oy kullanmada yolsuzluklar olduğu gerekçesiyle çeşitli davalar açmıştı.

Trump, Wisconsin'de de "iyi" gelişmeler olduğunu vurgulayarak, "Hukuki olarak biraz zamana ihtiyacımız var. Yakında burada bir şeyler olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika Haberleri | ABD seçimlerinde son durum! Trump'ın sözcüsü: Seçim bitmedi, bitmekten çok uzak

Pennsylvania ve Georgia eyaletleri ile ilgili de Trump, "Pennsylvania'da bizim oy sayım işlemlerini izlememiz engellendi. Bu, bu ülkede akla hayale sığmaz ve yasa dışı bir şey. Georgia'da, gecesinde olduğu gibi büyük bir zafer kazanacağız." yorumunu yaptı.

'de 3 Kasım Salı günü yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden kazanmıştı.

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SON DAKİKA | ABD seçimlerinde son durum! Trump'ın sözcüsü: Seçim bitmedi, bitmekten çok uzak
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