SON DAKİKA | ABD seçimlerinde son durum! Trump'ın sözcüsü: Seçim bitmedi, bitmekten çok uzak

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözcüsü, Joe Biden'ın Beyaz Saray'ın seçim zaferine itiraz etmek için yasal mücadelenin daha yeni başladığını açıkladı. Beyaz Saray basın sekreteri Kayleigh McEnany bir basın toplantısında "Bu seçim bitmedi, bitmekten çok uzak" dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başsavcısı William Barr ise, seçim suçları ile ilgilenen savcıları göreve davet ederek usulsüzlükleri incelemeleri gerektiğini söyledi. Bu açıklamanın ardından ABD'de istifa depremi yaşandı. Adalet Bakanlığı'nın en büyük seçim suçları savcısı, seçimde usulsüzlük iddialarını protesto ederek görevini bıraktı.
SON DAKİKA: TRUMP'TAN 'MÜCADELEYE DEVAM' SİNYALİ
ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerin kaderi açısından önemli 4 kritik eyalette usulsüzlükleri tespit konusunda mücadeleye devam ettikleri mesajı verdi.
Trump, Twitter hesabından Associated Pressin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı Nevada, Wisconsin, Pennsylvania ve oy sayım işleminin devam ettiği Georgia eyaletlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Donald Trump, Nevada'daki oy işlemleri hakkında, "Nevada, sahte oyların bir lağım çukuruna dönüyor. Ekibimiz orada kanıtlar buluyor ve bunlar yayımlandığında herkes şok olacak." ifadesini kullandı.
ABD ADALET BAKANLIĞI SEÇİMDEKİ USULSÜZLÜKLERİ SORUŞTURACAK
ABD Adalet Bakanı Bill Barr, bakanlığındaki yetkililere, 2020 seçimlerinde oylarda yolsuzluk olduğuna dair "sağlam dayanağı olan iddiaları" soruşturma yetkisi verdi.
Amerikan basınındaki haberlere göre, Barr, Adalet Bakanlığındaki yetkililerin 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerde yolsuzluk yapıldığına dair sağlam dayanağı olan iddiaları soruşturmaları için bildiri yayımladı.
Barr, bildiride, "Bir eyalette seçimin sonucunu etkileme potansiyeli olan güvenilir usulsüzlük suçlamalarına yönelik soruşturma açılabilir." ifadesini kullandı.
ABD'de geçen hafta yapılan seçimlerden Demokrat aday Joe Biden galibiyetle çıkmış ancak Başkan Donald Trump özellikle Pennsylvania, Nevada, Georgia ve Wisconsin gibi eyaletlerde postayla oy kullanmada yolsuzluklar olduğu gerekçesiyle çeşitli davalar açmıştı.
Trump, Wisconsin'de de "iyi" gelişmeler olduğunu vurgulayarak, "Hukuki olarak biraz zamana ihtiyacımız var. Yakında burada bir şeyler olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Pennsylvania ve Georgia eyaletleri ile ilgili de Trump, "Pennsylvania'da bizim oy sayım işlemlerini izlememiz engellendi. Bu, bu ülkede akla hayale sığmaz ve yasa dışı bir şey. Georgia'da, seçim gecesinde olduğu gibi büyük bir zafer kazanacağız." yorumunu yaptı.
ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden kazanmıştı.