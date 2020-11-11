Çifte cinayetin firarisi silahlarla yakalandı

Bakırköy'de araç kontrolü yapan polis, Büyükçekmece'de silahlı saldırı sonucu İbrahim Koyuncuoğlu ile arkadaşı Ahmet Kudeyitoğlu'nu öldüren şüpheli İbrahim Ç.'yi ve beraberindeki iki kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında inceleme yapan ekipler 3 adet tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Ç. kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy'de uygulama yapan 360 timi şüpheli gördüğü araçtaki üç kişiyi sorguladı. Yapılan sorgulamalarda araçtan inen kişilerden İbrahim Ç'nin 10 Şubat 2020 günü Büyükçekmece'de bir araca düzenlediği silahlı saldırı sonucu 2 kişiyi öldürdüğü ve aranmasının olduğu ortaya çıktı. Şüpheli İbrahim Ç. il birlikte 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli İbrahim Ç'nin 10 Şubat 2020 günü öğlen saatlerinde, Büyükçekmece Mimaroba Çarmıklı Caddesi üzerine park ettikleri araçta oturan iki arkadaşa ateş edip kaçtığı öğrenildi.

ARAÇTA OTURAN İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ



Saldırı sonucunda İbrahim Koyuncuoğlu ile arkadaşı Ahmet Kudeyitoğlu yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden İbrahim Ç. kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.