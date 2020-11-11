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aşısını geliştirdiler! İşte insanlığı kurtaracak iki Türk...

Dünyanın merakla beklediği aşısıyla ilgili müjde şirketinin kurucuları olan iki Türk'ten geldi. Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, Türkiye'den Almanya'ya göçen ve insanlığın umudu haline gelen ve çiftini kaleme aldı. Tezel yazısında, Uğur Şahin'in 4 yaşında İskenderun'dan Almanya'ya göçtüğünü ve babasının da Köln'deki Ford fabrikasında çalıştığını söyledi

Giriş Tarihi: 11.11.2020 09:36 Son Güncelleme: 11.11.2020 09:39 ABONE OL
Corona virüs aşısını geliştirdiler! İşte insanlığı kurtaracak iki Türk...

İşte Tezel'in 'İnsanlığı iki Türk kurtaracak' başlıklı yazısı: Almanya merkezli şirketi, ABD merkezli Pfizer ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıkladı. BioNTech şirketinin kurucuları olan, Türkiye'den Almanya'ya göçmüş - çiftinin fotoğrafları, dünya medyasında yayınlandı.

Corona virüs aşısını geliştirdiler! İşte insanlığı kurtaracak iki Türk...

ALMANYA'NIN EN ZENGİN 100 KİŞİSİ ARASINA GİRDİ

'in CEO'su olan Prof. , aynı zamanda Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nde çalışıyor. 55 yaşındaki Şahin, İskenderun'da doğduktan sonra 4 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göçmüş. Babası Köln'deki Ford fabrikasında çalışıyormuş. Şahin, Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasına girdi. BioNTech'in piyasa değeri 20 milyar Euro'yu aştı ve bu daha başlangıç!

Corona virüs aşısını geliştirdiler! İşte insanlığı kurtaracak iki Türk...

İNSANLIĞI KURTARACAK AŞI

53 yaşındaki Dr. , 10 yıl boyunca Klinik ve Bilimsel Danışma Kurulu'nda görev yaptıktan sonra 2018'de Tıp Şefi oldu. Babası İstanbul'da bir doktor olan Türeci'nin ailesi, doğumundan önce Almanya'ya göçmüş. Gurur duyacağımız ama biraz da üzüleceğimiz haberler bunlar. Belki de insanlığı kurtaracak aşıyı gurbetçi Türkler buldu ama Almanya ve Amerika bu buluştan büyük kar elde edecek.

Corona virüs aşısını geliştirdiler! İşte insanlığı kurtaracak iki Türk...

Üniversiteyi Türkiye'de bitiren Prof. Aziz Sancar da Nobel'i ABD'de yaptığı bilimsel çalışmayla kazanmıştı. Bunun gibi daha ne çok örnek var.

Yıllardır beyin göçü yüzünden bilim insanlarımızı, mühendislerimizi, doktorlarımızı yurt dışına kaptırıyoruz. Bu beyin göçünün maddi ve manevi birçok nedeni var. İşte bu nedenleri ortadan kaldırmak için çalışmalıyız. Devletin de zaten bu konuda bazı projeleri var.

Birbirimizi linç etmeyi, kutuplaşmayı bir tarafa bırakalım, birlik olalım ve gençlere ihtiyaç duydukları imkanları sunalım.

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Corona virüs aşısını geliştirdiler! İşte insanlığı kurtaracak iki Türk...
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