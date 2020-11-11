Corona virüs aşısını geliştirdiler! İşte insanlığı kurtaracak iki Türk...

Üniversiteyi Türkiye'de bitiren Prof. Aziz Sancar da Nobel'i ABD'de yaptığı bilimsel çalışmayla kazanmıştı. Bunun gibi daha ne çok örnek var.

Yıllardır beyin göçü yüzünden bilim insanlarımızı, mühendislerimizi, doktorlarımızı yurt dışına kaptırıyoruz. Bu beyin göçünün maddi ve manevi birçok nedeni var. İşte bu nedenleri ortadan kaldırmak için çalışmalıyız. Devletin de zaten bu konuda bazı projeleri var.

Birbirimizi linç etmeyi, kutuplaşmayı bir tarafa bırakalım, birlik olalım ve gençlere ihtiyaç duydukları imkanları sunalım.

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