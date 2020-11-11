Özel timler Amanoslar’da paramotorlu terörist avında

Surıye'nın Münbiç kentinden 2 veya 3 ayrı terörist grubunun paramotorla Hatay kırsalına geldiği belirlendi. Paramotorla gelen PKK'lıları bulmak için özel timler 2 bin 240 metre yükseklikteki Amanoslar'ı karış karış taramaya başladı. MİT-Jandarma ve Polis istihbarat birimleri daha önce etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerlerinden çıkan belgeler ve bölgede yapılan saha ve teknik çalışmalarla bölgeye aynı tarihlerde farklı günlerde 2'şer kişiden oluşan 2 veya 3 ayrı grubun daha paramotorla geldiğini tespit etti. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ile koruculardan oluşan timler Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Amanoslar'da terörist avı başlattı. Amanoslar'da süren operasyonda özel timlere iki İHA da havadan destek veriyor.