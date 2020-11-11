SON DAKİKA HABERİ: 11 Kasım korona tablosu: 11 Kasım 2020 Çarşamba Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosu

Tüm dünyanın ardından Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası teşhis edilen corona virüs salgınına ilişkin son dakika haberleri yerli ve yabancı ajanslardan peş peşe gelmeye devam ediyor. Salgın başlangıcından bu yana özveriyle görev başında olan Sağlık Bakanlığı filyasyon uzman ekiplerince yapılan analizlerle elde edilen Türkiye koronavirüs vaka ve ölü sayısı ile entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta verilerini barındıran 11 Kasım korona tablosu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından kişisel hesabında paylaşılıyor. Bu bağlamda Corona virüs vaka ve ölü sayıları ve 11 Kasım korona tablosu detaylarını öğrenmek isteyenler 11 Kasım Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarına devam ediyor. Peki, Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından, Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekiplerinin tespit edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarıyla 11 Kasım korona tablosu açıklanıyor. 11 Kasım korona tablosu verileri ve vatandaşlarımızca merak edilen 11 Kasım Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna ilişkin detaylar şöyle;
İşte Bakan Koca'nın günlük son durum değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın
Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın
Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740'a ulaştı. Bugün taburcu olan 2.000'den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın.
Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın.