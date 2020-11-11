Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'da büyük çöküş! Hain plan kendilerini vurdu...

Zinar Koçer: Sen nereden biliyorsun ki? Nasıl bir kaza?

Tekoşer Amara: O grubun içinde olan 2 arkadaş mağara dışında uzak gözetleme yapıyorlar. O arkadaşlar şimdi benim grubumda onlar anlattılar. Birinin bedeni bile yok olmuş. Onun üzerindeki el bombası patlamış.

Zinar Koçer: Ölenler kimlermiş?

Tekoşer Amara: Notumda var. Beklemede kal sana söyleyeyim.