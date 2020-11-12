Ankara’da çevre katliamı, kamu zararı 500 milyon lira

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yerel seçimler sonrası göreve geldiği günden bu yana ağaç, çalı ve çimlerle ilgilenmediği, bu nedenle de Ankara'daki bitkilerin kuruduğu ileri sürüldü. Kuruyan bitkilerin ve ağaçların bedelinin ise 500 milyon lira olduğu iddia edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, bitkilerin ve ağaçların kurumasının kamu zararı olduğunu açıklayıp, bu gerekçeyle "Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunuyorum" dedi.