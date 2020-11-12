Dünyanın umudu oldular! Türk doktorlardan Koronavirüs aşısı için flaş açıklama ​

Ancak, deneme sonuçları henüz tüm detaylarıyla açıklanmadığı için, aşının semptomsuz enfeksiyonlarda da etkili olup olmadığı sorusu yanıtlanmış değil.

Bu konuda iyimser olduğunu söyleyen Şahin, "Eğer soru bu aşıyla pandemiyi durdurup durduramayacağımız ise buna cevabım evet, çünkü semptomlu enfeksiyonlardan bile korunma sağlaması büyük bir etki yaratacaktır" dedi.

Geçen Pazartesi günü deneme çalışmalarının sonuçları açıklanıncaya değin aşının bağışıklık sisteminde yeterince güçlü bir tepki tetikleyip tetiklemeyeceğinden emin olmadıklarını belirten Şahin, "Aşının bu virüsü yeneceğini biliyoruz artık" diye konuştu.

Uğur Şahin, BioNTech şirketini 2008'de eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte kurmuş. Her ikisinin de aileleri 1960'larda Türkiye'den Almanya'ya göçmüş.