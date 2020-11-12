Sahte çevrecilere aldırmadan çalışmalara devam ediyoruz

Başkan Erdoğan, Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" fidan dikimi programına katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonundaki programda fidan dikimleri bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de 81 il, 922 ilçede aynı anda gerçekleştirildi. Bu yıl ilk defa Azerbaycan, Bosna-Hersek, Malta, Kosova, Senegal, Kazakistan, KKTC ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 30 ülkenin katıldığı Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 milyon fidan toprakla buluştu. Başkan Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmanın satırbaşları özetle şöyle:Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi. Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar PKK'nın çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor. Bu güruh destek vermek yerine "Kasımda fidan mı dikilir" diyerek çamur atmaya kalktılar. Cehaletleri yüzüne vurulunca da suç bastırmaya çalıştılar. Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanlar bu yıl boy verdi, filiz verdi. Daha yeşil, daha müreffeh bir ülke ideali ile çıktığımız bu yolda sahte çevrecilere aldırmadan çalışmaya devam ediyoruz.Fidan dikme seferberliğimiz dalga dalga diğer ülkelere yayılıyor. 30'a yakın ülke destek veriyor.Biz ağaçla, çiçekle, toprakla dost milletiz. Son nefesinde ağaç dikmeye özendirilen bir medeniyetin mensubuyuz. Aşık Veysel de bu hakikati bakın bize nasıl anlatıyor. "Dost dost diye nicesine sarıldım benim sadık yarim kara topraktır..." Bizim için toprak vefalı bir dost, arkadaştır. Hepimizin ortak mekanı, servetidir. Peygamber Efendimiz tabiatın korunmasını istemiş sadaka-i cariye olarak ağaç dikmeyi tavsiye etmiştir. Müslüman bir ağaç diker ve hayvan ya da insan ondan istifade ederse bu kıyamete kadar onun için sadakadır buyurmuştur.Fidan dikimi seferberliğimize gençlerimizin ilgisini önemli bir referans olarak görüyorum. Onların bu heveslerini diri tutmak için farklı projeleri devreye alıyoruz. 'Tohum Ver Fidana Dönüşsün' projesi ile geleceğimizin fidanı çocuklarımız, ilk ve ortaokulda 8'er fidanı yetiştirmiş olacak. Her yıl yaklaşık 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları vererek kendi fidanlarını yetiştirmesini sağlayacağız.Ormancılık alanındaki çalışmalarımız BM ve OECD'nin dikkatini çekmiştir. Ağaçlandırmada Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sıradayız. Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini başlattık. 18 yılda 5.5 milyon hektar alanda 5.1 milyar fidanı toprakla buluşturduk.bize emaneti olan tabiata, yeşiliyle, canlılarıyla, şehirleriyle, tarihi ve doğal güzellikleriyle sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar toplamda 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı. Emine Erdoğan, Twitter hesabından "GeleceğeNefes" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ağacı sevmek, ormanları çoğaltmak ve doğaya zarar vermeden yaşamak vatan sevgisine dahildir. Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. ANKARAHATAY'IN Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde orman yangınlarında zarar gören alanlar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Seferberliği Günü'nde binlerce fidanla buluştu. Hatay Valisi Rahmi Doğan "Biz millet olarak yeşile önem veren insanlarız. Toprakla buluşacak ağaçların sayısı, yanan ağaçların birkaç katı fazlası olacaktır. Önümüzdeki aylarda ve gelecek günlerde de bunu devam ettireceğiz" dedi.