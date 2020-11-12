Son dakika gelişmesi... Başkan Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlığa atama kararları yayınlandı

Bakanlıklarda yeni atamaların son dakika haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan'ın imzası ile Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile bazı kurumlarda alınan yeni atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Atamaları Başkan Erdoğan imzalarken kararlar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. İşte birçok önemli bakanlıkta gerçekleştirilen görevden alma ve boşalan koltuklara yapılan atamalar;

GÖREVDEN ALINANLAR VE GÖREVE BAŞLAYANLAR BUGÜN İTİBARIYLA...

Başkan'ın imzası ile gerçekleşen görev değişiklikleri bugün yayımlanan Resmi Gazete sayısı ile birlikte resmen yürürlüğe girmiş oldu.