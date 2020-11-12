Son dakika haberi: Ayda'nın babası konuştu! En çok ne zorluyor, en fazla neye üzüldü? Ayda'nın son durumu nasıl?

"SANİYE SANİYE HATIRLIYOR"

Ayda'nın olup biten her şeyin farkında olduğunu, saniye saniye her anı hatırladığını belirten Gezgin, "Şimdi herkes 2.5 3 yaşında bir çocuk kolay atlatabilir, hatırlamaz diyorlar. Dakikası dakikasına, saniyesi saniyesine anlatıyor. Her anı, çıktığı ana kadar anlatıyor. Fiziksel bir sorun yok, psikolojik bir tedavi görecek." diye konuştu..

Ayda'yı kucağına alarak hastaneden çıkaran baba Gezgin'in yalnız fotoğrafı üzerinden sosyal medyada oluşturulan algılar tepki çekmişti. Baba Gezgin ikinci kez o fotoğrafa ve yorumlara sert çıktı, en çok üzüldüğü olayın ise arkadaşlarından dahi aynı fotoğrafın gelmes olduğunu söyledi.