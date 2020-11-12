Son dakika haberi: Ayda'nın babası konuştu! En çok ne zorluyor, en fazla neye üzüldü? Ayda'nın son durumu nasıl?

İzmir depreminde çöken Rıza Bey Apartmanı'nda 91 saat sonra mucize şekilde kurtulan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Baba Gezgin, ev arayışında olduklarını söyledi, fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. Uğur Gezgin, Ayda'nın enkazdan çıktığı ana kadar her saniyeyi hatırladığını, bir an önce psikolojik destek görmesi gerektiğini belirtti.
"KELİMELER BOĞAZIMDA DÜĞÜMLENİYOR, DİLİM DÖNMÜYOR"
Baba Gezgin, eşinin acısını yaşadığını, çocuklarının ruhsal tedavisi için eski standarlarına dönmek için çabaladığını belirterek, "Şu an duygularla tarif edemiyorum. Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Dilim dönmüyor. Döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Uyku tutmuyor, yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Aç, açıkta değiliz ama yeniden aynı standartlara dönmek için uğraşıyorum." dedi.
"FIRSATÇILIK MIDIR, BAŞKA BİR ŞEY MİDİR BİLMİYORUM"
'Sizi en çok ne zorluyor?' sorusuna yanıt veren Baba Gezgin, "En zorlandığım konu ev bulmak. Kiralık ev bakmıştım, sonra belli bir bütçe ile ev bakmaya geçtim. Ev fiyatları ve kiralar 2 katı olmuş. 89'dan beri Bornova'dayım, fırsatçılık mıdır, herkes bir mazeret üretiyor. Ev kiraları ve fiyatları yüksek." dedi.
"TRAVMAYI ATLATMAMIZ GEREK"
Ayda'nın sağlık durumu ve tedavi sürecine ilişkin soruyu yanıtlayan baba Gezgin şöyle konuştu:
Her an sağlıksal bir sorunu yok. Rabbim bize bağışladı. En son biz girdik, ilk biz çıktık hastaneye şükürler olsun. Ruhsal olarak bunu atlatmak için oğlum da , kızım da, benim de tedaviye başlamamız gerekiyor. Bir an önce yerleşik düzene geçip, bu travmayı atlatmamız gerekiyor.
"SANİYE SANİYE HATIRLIYOR"
Ayda'nın olup biten her şeyin farkında olduğunu, saniye saniye her anı hatırladığını belirten Gezgin, "Şimdi herkes 2.5 3 yaşında bir çocuk kolay atlatabilir, hatırlamaz diyorlar. Dakikası dakikasına, saniyesi saniyesine anlatıyor. Her anı, çıktığı ana kadar anlatıyor. Fiziksel bir sorun yok, psikolojik bir tedavi görecek." diye konuştu..
Ayda'yı kucağına alarak hastaneden çıkaran baba Gezgin'in yalnız fotoğrafı üzerinden sosyal medyada oluşturulan algılar tepki çekmişti. Baba Gezgin ikinci kez o fotoğrafa ve yorumlara sert çıktı, en çok üzüldüğü olayın ise arkadaşlarından dahi aynı fotoğrafın gelmes olduğunu söyledi.
Gezgin şu ifadeleri kullandı:
En çok üzen o yorumları temcit pilavı gibi pişirip arkadaşlarım bile bana gönderdi. Ben sosyal medyaya çok bakmam. Bu çocuk 91 saat enkaz altında kaldı, ayakları çıktıktan sonra bakımları yapılmadı. Parmak uçları çatlamış, çorap giydirme acıyor dedi. Ben onu düşünemeyecek kadar bir bilinçsiz bir insan değilim. Eve götürdüm, banyosunu yaptırdım, batikonunu sürdüm. Sonra çorabını giydirdim. Ben çocuklarıma anne de baba da olurum.