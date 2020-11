Son dakika haberi: Ayda'nın babası konuştu! En çok ne zorluyor, en fazla neye üzüldü? Ayda'nın son durumu nasıl?

İzmir depreminde çöken Rıza Bey Apartmanı'nda 91 saat sonra mucize şekilde kurtulan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Baba Gezgin, ev arayışında olduklarını söyledi, fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. Uğur Gezgin, Ayda'nın enkazdan çıktığı ana kadar her saniyeyi hatırladığını, bir an önce psikolojik destek görmesi gerektiğini belirtti.