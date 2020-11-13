Tekirdağ Şehir Hastanesi Balkanlar’ın sağlık üssü olacak

Tekirdağ, Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği (PPP-Public Private Partnership) modeliyle yapımı üstlenilen Tekirdağ Şehir Hastanesi, kapılarını bugün açıyor.

158 bin metrekarelik inşaat alanına sahip dev bir yatırım olarak öne çıkan hastane, 1 milyar 500 milyon TL'ye mal oldu. 486 yataklı şehir hastanesi, gerektiğinde 556 yatağa çıkartılacak altyapısıyla Türkiye'nin ilk modüler hastanesi olma özelliğini taşıyor. Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, "Isparta ve Eskişehir'den sonra bitirdiğimiz 3'üncü hastanemiz. 3 şehir hastanesi ile 2 bin 322 yatağı hayata geçirmiş olduk. Hem bölgenin hem de şehrin en büyük, modern hastanesi olacak. Gerek deprem izolatörleri, gerek ekipmanlarıyla çok modern bir hastane" dedi.



BEŞ YILDIZLI OTEL KALİTESİNDE

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Başhekim Çağatay Onar ve Başhekim Yardımcısı Beraat Özdemir ile birlikte dev hastaneyi gezdik. Hastanede A'dan Z'ye her detay düşünülmüş. Dünyanın en ileri teknolojileri ile şifa sunmaya hazırlanılan hastanenin odalarının bazıları deniz manzaralı. Beş yıldızlı otellerin kalitesini aratmayan hastane, tüp bebek merkezinden, kanser taramalarının yapılacağı en ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış. Tekirdağ'ı sağlık turizmi alanında da bir çekim merkezi haline getirecek hastane Bulgaristan ve Yunanistan'ı da içine alacak şekilde Trakya'nın ve Balkanlar'ın en gelişmiş entegre sağlık tesisi olarak öne çıkmayı hedefliyor.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan şunları söyledi: "Edirne'nin ötesinde Yunanistan, Bulgaristan ve Balkan ülkelerinden gelecek hastalara da hizmet vereceğiz. Hastanede yer alan 102 yoğun bakım yatağının 46'sı genel yoğun bakım olarak ayrılırken, 27 yeni doğan, 16 pediatrik, 5 KVC ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı bulunuyor. Taşıyıcı kolonlarında 651 deprem izolatörü yer alıyor. Olası bir sarsıntı anında etki azaltılarak, çalışmalar aksamayacak."



BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN AÇACAK

Tekirdağ Şehir Hastanesi bugün hizmete açılıyor. 1.5 milyar TL'lik yatırımla Balkanlar'ın sağlık üssü olacak olan hastanenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.