Son dakika: Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması: Tüm öğrenciler ve öğretmenler...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk ara tatilin başladığını ifade ederken, yüz yüze eğitim ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Selçuk, "Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz." dedi.

BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var.